Wat de eredivisie écht mist is een goede topscorer

Met nog een speelronde te gaan is Alireza Jahanbakhsh van AZ de topschutter van Nederland met 18 doelpunten. Foto ANP Pro Shots

De eredivisie was qua voetbal dit seizoen wat braaf, een tikje saai zelfs. Natuurlijk: de oprispingen waren fraai, de kampioen was best verrassend en de degradant zonder meer spectaculair. Anders dan in menig recent jaar zijn alle belangrijke beslissingen voor de laatste speelronde van de reguliere competitie al gevallen.

Topscorer

Afgezien van een enkele te vergeven plaats in de play-offs voor Europees voetbal, is de kroning van de topschutter het spannendst op de slotdag van zondag. Alireza Jahanbakhsh (AZ), Björn Johnsen (ADO), Hirving Lozano (PSV), Wout Weghorst (AZ), Steven Berghuis (Feyenoord) en Fran Sol (Willem II). Zes scorende mannen. Hen wacht een schone taak. Scoren, minimaal twee, drie of desnoods vier keer, in een poging de nogal magere grens van twintig doelpunten alsnog te bereiken. Met nog één wedstrijd te spelen in de reguliere competitie van de eredivisie is Alireza Jahanbakshsh van AZ, een rechtsbuiten nota bene, topschutter met achttien doelpunten.

Wie weet haalt Johnsen (17) hem nog in, de voor het seizoen totaal onbekende Noor. Of anders Lozano (17), naar Nederland gekomen als talent op doorreis in het wereldvoetbal. Of anders Sol (16), een kleine naam uit Spanje, fanaticus Weghorst (16) die naar de Bundesliga wil, of Berghuis (16), de beste van Feyenoord dit seizoen.

Achttien treffers is extreem weinig voor een topscorer van de internationaal niet eens hoog aangeschreven eredivisie. Messi scoorde al 32 keer in Spanje, Salah 31 keer in Engeland. In de eredivisie is het sinds het seizoen 1972 - 1973 niet voorgekomen dat een topschutter zo weinig doelpunten maakte als dit seizoen. Destijds scoorden Janssens van NEC en Brokamp van MVV achttien keer. John Rep van Ajax was derde met zeventien treffers. Dat was vreemd: Ajax werd kampioen en scoorde 102 keer dat seizoen. Ajax won bovendien zijn derde Europa Cup op rij, door met 1-0 van Juventus te winnen. Doelpunt: Rep.

Björn Johnsen, 17 doelpunten. Foto ANP

Trainerswissel

De trainerswissel is vaak geen doorslaand succes. Dat wijzen onderzoeken uit, maar clubs kunnen het soms niet laten. Ze ruiken het ongerief van het volk op de tribunes, van de morrende sponsors, van de rebellerende voetballers. Geen ontslag is met elkaar te vergelijken. Gemene deler dit seizoen is dat de wisselingen niet al te best uitpakten. Erik ten Hag prijst bijna elke week zijn Ajax om schoten op doel of geslaagde passes, maar hij zag de achterstand op PSV van vijf punten onder voorganger Keizer oplopen naar tien punten na de kampioenswedstrijd in Eindhoven. PSV verloor nauwelijks punten en de stress bij Ajax nam toe. Spelers en supporters waren ook niet uitgekeken op Keizer. Het was een actie van de verdeelde clubleiding.

Gertjan Verbeek deed het bij FC Twente minder dan voorganger René Hake, die nu nota bene kans maakt op promotie met zijn nieuwe club, Cambuur. Pastoor is ontslagen bij Sparta, maar Advocaat bleef gewoon op de zeventiende plaats staan, terwijl hij in de winterstop een heel regiment nieuwelingen begroette. Nee, dan Roda JC, dat begon met nul uit zeven duels. Roda koesterde trainer Robert Molenaar en liet hem zelfs bijtekenen op het moment dat het verre van goed ging. Roda incasseerde de beloning met dertien punten uit de laatste zes duels. Roda passeerde Twente en Sparta op de ranglijst en heeft zelfs een theoretische kans dat het zonder play-offs in de eredivisie blijft. Een theoretisch minikansje in feite, want het verschil met NAC bedraagt drie punten en tien treffers.

Succesvol was de assistent die het overnam van de weggestuurde hoofdtrainer. In elk geval was daar de sprankelende opleving. Bij Willem II morde het publiek over het steriele spel onder Erwin van de Looi, hoewel het aantal punten ongeveer overeenkwam met de verwachtingen van de bescheiden club uit Tilburg. Totaal bevrijd, met Reinier Robbemond als tijdelijk trainer, overliep Willem II buurman PSV met liefst 5-0, de spectaculairste uitslag van het seizoen. Robbemond mag overigens niet blijven als hoofdtrainer. Bij Vitesse was Edward Sturing in de slotfase even vervanger van Henk Fraser. Fraser verdween onlangs, mede omdat Vitesse in een cruciaal duel voor de play-offs tegen Sparta moest voetballen, de nieuwe club van Fraser.

Hirving Lozano, 17 treffers. Foto ANP

Begroting

Lees directeur Pieter Nieuwenhuis van adviesbureau Hypercube, in het Financieele Dagblad van augustus 2017. Hij stelt dat FC Twente op weg is de vaste vierde club van Nederland te worden. FC Twente degradeerde vorige week. Die vierde plaats? Het zal nog een tijd duren. Zo sensationeel is de degradatie. Zelfs de sporteconomen zijn verrast. Nieuwenhuis baseerde zich op begroting, sponsors, achterban, enzovoorts, want Twente had de vierde begroting dit seizoen.

Gelukkig kloppen de verwachtingen niet altijd. Het voetbal zou wel heel saai worden als de begroting en de rangschikking bijna op elkaar konden liggen zonder verschillen te zien. Qua begroting is Ajax met afstand de grootste club van Nederland. Maar Ajax is al vier jaar geen kampioen, wat duidt op falen van Ajax, en/of op slimheid van PSV (drie keer) en het schitterende seizoen van Feyenoord.

Qua vergelijking tussen begroting en stand is Excelsior de absolute kampioen. De club heeft de laagste begroting van de eredivisie, zo’n 6 miljoen euro, doch bezet de tiende plaats op de ranglijst. Zo bezien had trainer Van der Gaag zeker genomineerd mogen zijn voor de Rinus Michels Award, de prijs voor de beste trainer. De strijd gaat tussen Phillip Cocu (PSV, kampioen), Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord, bekerwinnaar) en John van den Brom (AZ, mooi voetbal).

Excelsior is sowieso een aparte ploeg, door al die topprestaties in uitwedstrijden. Zou de stand alleen bestaan uit uitwedstrijden, dan stond Excelsior vijfde. Maar op grond van de thuisduels op het kunstgras van Kralingen staat het elftal laatste.