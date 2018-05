Tom Dumoulin heeft bij de start van de Giro alles weer op orde en pakt in tijdrit 37 seconden winst op Chris Froome

Waaraan hechtte Tom Dumoulin nu de meeste waarde, zijn flonkerende winst van vrijdag in de openingstijdrit van de Giro d’Italia in de straten van Jeruzalem of de onvoorzien ruime marge van 37 seconden die hij direct boekte op Chris Froome, zijn belangrijkste rivaal voor de eindzege?

Tom Dumoulin tijdens de tijdrit in Jeruzalem. Foto AFP

ll Bello uit Maastricht, een half leeggegeten bakje quinoa met groenten voor hem op tafel, ritste bij wijze van antwoord de roze trui open die hij ruim een uur eerder had mogen aantrekken. Daaronder verschenen de kleuren van de regenboog, op het shirt dat hij tijdens de rit al droeg als regerend wereldkampioen tijdrijden. Hij klonk heel beslist. ‘De winst van vandaag. Dit zijn de mooiste truien in de wereld van het wielrennen.’ De tijdwinst op de Brit was natuurlijk wel mooi meegenomen.

Hij had er twaalf minuten en twee seconden voor nodig gehad om een naadloze verbinding te leggen tussen zijn winst in de Giro van 2017 en het vurige gehoopte vervolg in de eerste etappe van de daaropvolgende editie – zoiets gebeurde acht keer eerder in de 101-jarige geschiedenis van de Italiaanse etappekoers. Op de finish hield hij de Australiër Rohan Dennis en de Belg Victor Campenaerts twee tellen achter zich. Froome, die in de ochtend tijdens de verkenning van het parcours was gevallen, kwam niet verder dan de 21-ste plaats. Hij bleef maar drie seconden zijn secondant Wout Poels voor.

Alles op orde

Het lijkt erop dat Dumoulin na een mislukt voorseizoen alles weer op orde heeft. De afgelopen maanden waren ontsierd door mechanische tegenslag in de Ronde van Abu Dhabi, gevolgd door wat gefoeter op de begeleiding, en een uitglijder in de Italiaanse etappekoers Tirreno-Adriatico, met voortijdige opgave als gevolg. Het was volgens hem overmatige geldingsdrang geweest. Het zat vooral in het hoofd. Hij was alleen maar bezig geweest met resultaten, met te bewijzen dat hij geen eendagsvlieg was. ‘Dat was geen goede mindset.’ Hij heeft er een les uitgetrokken. ‘Weer genieten van wat ik aan het doen ben.’

Dumoulin had de omloop van 9,7 kilometer vrijdagmorgen twee keer afgelegd. Hij had zijn ploegleider, Marc Reef van Sunweb, gerustgesteld. ‘Dit is mij op het lijf geschreven.’ Het was volgens hem een uitdagend en veeleisend parcours, met een aantal hachelijk liggende bochten, heuvel op, heuvel af en lang niet overal rimpelloos en hier en daar glibberig asfalt. Het was het domein van renners die kunnen sturen, die in staat zijn voortdurende tempowisselingen te verdragen en hun toch al uiterste inspanning zo weten in te delen dat er nog wat over is voor venijn in de staart. Dat was hier een steil klimmetje met een lengte van 300 meter.

Een voorbode van het gegeven dat het parcours ook nog eens verraderlijk kon zijn, kwam al uren voor de wedstrijd. Er verschenen foto’s van Froome in gehavend en smoezelig tenue. De geplaagde Brit, die hier uit is op zijn eerste Giro-zege terwijl hem een schorsing boven het hoofd hangt wegens te veel pufjes salbutamol, was in de ochtend onderuitgegaan, met schaafwonden aan zijn elleboog, heup en knie als grootste schadeposten. Zijn ploeg Sky verklaarde na een eerste inspectie door de arts dat er niks was gebroken en ook voor het overige geen reden tot zorg. Later kwamen meer berichten over valpartijen tijdens de proefritten. Kanstantsin Siwtsow moest de Giro voortijdig verlaten met een gebroken nekwervel. Rohan Dennis noemde na de race de bocht waarin de Wit-Rus de controle over zijn fiets verloor ‘onacceptabel.’

Waar het rijden van Froome al vanaf het begin af aan moeizaam en verbeten oogde, legde Dumoulin zichzelf met overtuiging een hoog tempo op. Met veel lef en bravoure smeet hij zijn fiets door de scherpe wendingen. Daarbij had hij volgens hem niet de uiterste grenzen van het haalbare opgezocht. ‘De risico’s zijn niet zo groot als je weet hoe je een goede bocht moet nemen.’

'Ik had er vertrouwen in'

Hij was nerveus geweest voor de start, bekende hij. ‘Maar dat heb ik nodig om op mijn best te zijn. Ik was niet bang, ik had er wel vertrouwen in.’ Hij was ook gewaarschuwd. Hij had de val van Siwtsow gezien en de foto van de opgekrabbelde Froome.

Hij had niet verwacht al zoveel tijd op laatstgenoemde te pakken. Diens val moet van invloed zijn geweest op de prestatie, vermoedde hij. ‘Daardoor wordt iemand toch wat onzeker. Hij verloor waarschijnlijk meer tijd in de bochten dan normaal.’ Froome zelf noemde de rit van Dumoulin ‘erg indrukwekkend’. Hij verklaarde dat hij zich had bezeerd, maar dat de gevolgen van de tuimeling ook ernstiger hadden kunnen zijn. De strijdlust lijkt niet aangetast: hij kondigde aan dat hij het tegen Dumoulin niet alleen op tijdritten zal laten aankomen.

Sunweb is niet van plan de roze trui te gaan verdedigen. Dat zou meteen al een zware belasting voor het team betekenen en er hangt al roze in de klerenkast. Dumoulin: ‘Er komen nog drie zware weken aan. Ik bekijk het dag voor dag, of – zoals de bad ass die ik ben – uur voor uur.’ Hij moest er vrijdagavond meteen aan geloven: zijn persconferentie na zijn zege diende stipt te eindigen op het begin van de sabbat.