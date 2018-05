Strijd om topschutterstitel is reclame voor aanvallend voetbal

Spannend en fascinerend is de strijd om de topschutterstitel. Voor winnaar Jahanbakhsh is het seizoen een sprookje van duizend en één nacht.

Terwijl Wout Weghorst van AZ op de knieën zakt en zijn neus verstopt in het gras om zijn teleurstelling te verbijten na een gemiste kans in de allerlaatste seconde van het seizoen, doet ploeggenoot Alireza Jahanbakhsh staande een gebed. De handen geopend naar zijn gezicht. Ogen dicht.

De Iraniër is geëindigd als topschutter in een seizoen dat voor hem zo mooi was als een sprookje van duizend en één nacht. En dan volgt het WK nog. AZ speelt na rust champagnevoetbal tegen PEC Zwolle, zoals het dat zo vaak deed dit seizoen. AZ blij, als nummer drie. Zwolle bedroefd. Het hele seizoen op een plek met recht op play-offs, behalve na de laatste dag. Negende. Na de 6-0 laat voorzitter Visser emoties vloeien. 'Hoe zijn we in hemelsnaam zover kunnen wegzakken?', vraagt hij zich af op Twitter, waarna hij een evaluatie van de technische staf aankondigt.

AZ jubelt in de zon. En de eindstand op de topschutterslijst is: 1. Jahanbakhsh (AZ) 21 doelpunten, na drie treffers op de slotdag. 2. Johnsen van ADO (19 goals), dat na een knap seizoen de plek in de play-offs afpikt van Zwolle. 3. Weghorst, ook al AZ, en Berghuis van Feyenoord met 18 treffers. Johnsen, Weghorst en Berghuis scoren ieder twee maal op de middag dat ploeggenoten proberen hun voorman aan de titel te helpen.

AZ - PEC Zwolle is in zekere zin typerend voor de eredivisie. Het is een afgietsel van de potentiële schoonheid, van AZ vooral en van Zwolle tot de winterstop. Typerend is ook dat de aanvallend ingestelde trainers experimenteerden met een defensiever spelsysteem, hoe desastreus de gevolgen ook waren. En dan is daar het schrijnende verval van Zwolle na de winterstop, een teken van wisselvalligheid die de hele competitie beheerst.

Spannend en fascinerend is de strijd om de topschutterstitel. Jahanbakhsh loopt na afloop een ereronde door het stadion. Ogenschijnlijk krijgt iedereen een hand. Na dertien minuten opent hij de score en hij jaagt op meer. Op een gegeven moment verliest hij een schoen, raapt die op en voetbalt verder, op één sok. Schoen in de hand. Tijdens de rust hoort hij dat Johnsen twee doelpunten heeft gemaakt voor ADO. Dan scoort hij nog tweemaal. 'Mijn tweede treffer was voor de zekerheid, bij de derde was het klaar.' Hij is vervuld van trots. Een rechtsbuiten als topschutter. 'Het is een teleurstelling dat we met AZ geen prijs hebben gewonnen. Die hadden we verdiend. Maar ik ben dankbaar, ook omdat mijn ploeggenoten voor de wedstrijd zeiden dat ze me zouden helpen met het bieden van kansen.'

Tussendoor gaat Weghorst ook voor zijn kansen. Ze reageren soms boos op elkaar. Een trap tegen de paal. Gebaren. Weghorst haalt de bal na zijn doelpunten zo snel mogelijk uit het doel. Ook hij wil meer. 'Dat mag toch wel, zo'n onderling duel? Als de stand het toelaat, mag je ook je persoonlijke doelen nastreven. We wilden allebei graag winnen. Uiteindelijk was Ali beter.'

AZ en PEC waren de reclamemakers voor Nederlands aanvalsvoetbal, PEC trouwens alleen voor de winterstop. Trainer John van den Brom van AZ is vooral geïnspireerd door Van Gaal. Van 't Schip is een leerling van Cruijff, al hebben ze allebei genoeg eigens toegevoegd aan de receptuur uit het verleden. Ze weken af van hun vaste systeem 4-3-3, al pakte dat slecht uit. Van den Brom probeerde 5-3-2, onder meer in de bekerfinale tegen Feyenoord.

Van 't Schip stapte zondag over op een defensievere speelwijze, vanwege veel geblesseerden en vormloosheid. Zwolle bungelde aan het touw dat het elftal vasthield aan de achtste plaats, genoeg voor de play-offs. PEC moest loslaten, ook door de opmars van ADO.

Wout Weghorst (links) in duel met Dirk Marcellis van PEC. De AZ-speler werd met 18 treffers gedeeld derde op de topschutterslijst. Foto anp

Van 't Schip: 'Wij hebben meegeholpen aan de feestwedstrijd van AZ. Ach, we hebben ook na de winterstop best goed gespeeld af en toe, maar we konden de kansen niet afmaken en het zelfvertrouwen vloeide weg. Vandaag hebben we het volledig laten afweten.' Die evaluatie waarover Visser het heeft, is terecht, vindt hij. Van den Brom: 'Wij wilden het seizoen waardig afsluiten. De drive was enorm.'

Hoe diep de kwalitatieve afroming ook is doorgedrongen in het Nederlandse voetbal, nog steeds zijn voetballers uit de eredivisie gewild. Van 't Schip zoekt al naar 'nieuwe sterkhouders', want de verwachting is dat spelers als Saymak en Thomas zullen vertrekken. Sandler heeft al getekend bij Manchester City, al zal hij uiteindelijk ergens anders voetballen.

Bij AZ verwacht iedereen dat Weghorst en Jahanbakhsh zullen vertrekken; 39 goals en talloze assists, hup, in één keer weg. De club kocht Weghorst twee seizoenen geleden voor anderhalf miljoen van Heracles. Hij zal een veelvoud opleveren. Van den Brom: 'We houden ze liever, maar dit is het probleem voor het Nederlandse voetbal. Van de andere kant: AZ is er altijd in geslaagd om andere spelers te presenteren.' Zondag draven gewoon weer drie debutanten op, Hoedemakers, Reijnders en Boadu, van wie de laatste pas 17 jaar is. Bij PEC speelt Van den Berg weer, die nog 16 is.

Jahanbaksh ziet wel hoe het loopt met die transfer. 'Eerst mijn best doen op het WK.'