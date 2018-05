Schippers gaat ten onder aan ‘black-out’ in Qatar, maar de atlete lijkt al enige tijd uit vorm te zijn

Dafne Schippers is haar Diamond Leagueseizoen begonnen zoals ze het vorige afsloot: met de slechtste klassering in haar loopbaan als topsprinter. Ze eindigde vrijdag in Doha als zesde op de 100 meter, net als vorig jaar augustus in Birmingham. Alleen haar tijd was in Qatar beter dan in Engeland: 11,03 om 11,22.

Schippers moest bijna twee meter toegeven op winnares Marie-Josée Talou, die met 10,85 de snelste was in het veld van topsprinters. De atlete uit Ivoorkust liet onder meer tweevoudig olympisch kampioen Elaine Thompson (derde in 10,93) en wereldkampioene 60 meter Murielle Ahouré (vierde in 10,96) achter zich. ‘Ik had een black-out tijdens de race’, zei Schippers tegen de NOS. ‘Ik weet niet waar dat vandaan komt. Misschien door de warmte.’ Het was in Doha 30 graden.

Focussen op de toekomst

Schippers, een notoir slecht verliezer, zal houvast proberen te vinden in het mantra van haar Amerikaanse coach Rana Reider. Die voegde haar vorig jaar na elke teleurstellende uitslag toe dat alleen de WK atletiek in Londen telden. Bij die wedstrijden, in augustus, bleek Schippers inderdaad in vorm. Ze prolongeerde haar wereldtitel op de 200 meter en pakte brons op de 100 meter.

Dit jaar moeten de EK atletiek in Berlijn, begin augustus, het hoogtepunt van het jaar voor Schippers worden. Daar zal ze geen van de Afrikaanse of Caribische vrouwen treffen die haar in Doha te snel af waren. De enige Europese deelneemster, de Zwitserse Mujinga Kambundji (half Congolees), hield Schippers ruim achter zich: 11,03 om 11,17. Die geldt bij de EK als haar belangrijkste rivale.

Mogelijk had Schippers in Doha last van vermoeidheid en jetlag. Ze heeft een groot deel van april op trainingskamp doorgebracht in Florida. Vrijdag was de eerste race in een mondiale serie van drie. Ze reist deze maand ook voor lucratieve wedstrijden naar Shanghai en Eugene (aan de Amerikaanse westkust).

Hoewel de trainingsmethode van Reider vorig jaar op het nippertje goed uitpakte, is een belangrijke doelstelling niet uitgekomen. Schippers is niet sneller geworden sinds ze haar ontdekker Bart Bennema vorig voorjaar verliet. Haar toptijden stammen uit 2015 en begin 2016, toen ze de zevenkamp net had verruild voor de sprint.

Al een tijdje geen succes

In maart, bij de WK indoor in Birmingham, betaalden alle uren die ze met Reider heeft besteed aan het perfectioneren van haar start zich niet uit. Ze werd vijfde en moest zelfs de Zwitserse Kambundji voor zich dulden. Het was de eerste maal sinds 2014 dat ze op een titeltoernooi verloor van een Europese atlete.

Schippers noemde de 60 meter in Birmingham een loterij. Dat was een merkwaardige constatering van de vrouw die in 2016 praktisch ongenaakbaar was op die afstand. Ze won negen indoorwedstrijden op rij en moest pas bij de WK indoor in het Amerikaanse Portland haar meerdere erkennen in de onbekende Amerikaanse Barbara Pierre, een atlete van wie nadien weinig meer is vernomen.

In dat jaar, onder Bennema, verbeterde Schippers haar persoonlijke record tot 7,00 seconden, bijna eentiende seconde sneller dan haar rapste tijd van dit jaar: 7,09. Had ze in maart dezelfde finaletijd gelopen als twee jaar geleden in Portland, 7,04, dan was ze opnieuw als tweede geëindigd.

Lichtgeraakt

Schippers reageerde na dat WK lichtgeraakt op kritiek. Op sociale media haalde ze onder de hashtag #altijdwattezeiken uit naar atletiekliefhebbers die het merkwaardig vonden dat ze zich tevreden toonde met de vijfde plek. ‘De hele wereld is positief en natuurlijk Nederland niet. Voor mij is de 60 meter niet het hoofddoel en meedoen met wereldspecialisten is niet niks.’

Het was, gezien de cijfers, een curieuze uithaal. Van de vrouwen in de WK-finale was zij op papier vrijwel net zo snel als winnares Murielle Ahouré (6,99 om 7,00). Het verschil zat hierin: drie van de vier vrouwen die voor haar eindigden liepen een persoonlijk record, terwijl Schippers bijna een tiende van haar toptijd verwijderd bleef.

In Doha bleef Schippers gisteren zelfs twee tiende seconde verwijderd van de toptijd die ze twee jaar geleden liep bij haar debuut op de snelle baan: 10,83. Dat geeft te denken.