Gewonnen EK heeft eredivisie voor vrouwen nog niet veel opgeleverd

De Europese titel van de vrouwenvoetbalploeg heeft nauwelijks gezorgd voor een betere financiële situatie in de eredivisie. ‘Het is een lastige situatie, maar ook een uitdaging waaraan we hard werken’, zegt Paul ten Hag, directeur van de CEV, de Coöperatie Eredivisie Vrouwen.

Volgens Ten Hag is per team drie ton per jaar nodig om op een gezonde basis te voetballen, inclusief jeugdopleiding. Een aantal clubs in de eredivisie heeft een budget van rond de twee ton. Ten Hag: ‘De teams brengen ongeveer 75 procent van dat bedrag zelf mee. Verder krijgen ze steun van de KNVB. Dat is goed, maar het kan beter. De clubs met een proftak bij de mannen zouden ook meer kunnen doen. De vrouwen hebben weinig inkomsten uit de markt en van mediarechten. Sommige betaaldvoetbalorganisaties bieden hun faciliteiten gratis aan voor de vrouwen, andere leveren een bijdrage in cash.’

De CEV overlegt met de KNVB over de samenwerking volgend seizoen. Ook is de CEV bezig met een commercieel marketingplatform. ‘Daarvan verwachten we veel’, aldus Ten Hag, die vooral wil benadrukken dat de meeste ontwikkelingen positief zijn. Alleen valt nog weinig te merken van het ‘effect van het gewonnen EK’.

Goed leven van het voetbal

Het is moeilijk om de eredivisie op hoger niveau te brengen, zeker in financieel opzicht. De internationals zelf hebben na het gewonnen EK in Nederland een goede financiële regeling getroffen met de bond. Pakweg de helft van de speelsters van bondscoach Sarina Wiegman speelt in het buitenland, bij clubs als Arsenal, Chelsea, Barcelona en Frankfurt. Ze kunnen goed leven van het voetbal. De Nederlandse competitie blijft klein en bescheiden, met lage toeschouwersaantallen en weinig inkomsten.

In de eredivisie spelen dit seizoen negen clubs: Achilles, ADO Den Haag, Ajax, VV Alkmaar, Excelsior-Barendrecht, Heerenveen, PSV, FC Twente en PEC Zwolle. De financiële problematiek komt ter sprake tijdens een vergadering van de negen clubs op 15 mei, als ook de toetreding van nieuwe teams op de agenda staat.

Vier clubs tonen belangstelling, waarvan een samenwerkingsverband van clubs uit de regio Haarlem (waaronder DSS en Alliance) het meest concreet is. Ze willen aan de eredivisie meedoen onder de naam VVK/Telstar, omdat ze Telstar bereid hebben gevonden de accommodatie af te staan voor de wedstrijden.

VVK, Vrouwen Voetbal Kennemerland, is een samenwerking van regionale clubs, de Academie VVK en Telstar. Die academie onder leiding van trainer Hans de Winter verzorgt ook extra trainingen voor toptalenten uit de regio en maakt afspraken met middelbare scholen. De club denkt een eredivisiewaardig team op de been te kunnen brengen.

Feyenoord over jaar klaar

De andere clubs hebben een grote stem bij de toelating van nieuwelingen. Ten Hag, die ook met de initiatiefnemers van VVK/Telster sprak, spreekt van een goed plan. Toch heeft hij de initiatiefnemers Hans de Winter en Anton Jansen geadviseerd eerst alleen met een jeugdopleiding te beginnen, en zo gaandeweg de opstap te maken naar de eredivisie. Dat is de weg die ook Feyenoord bewandelt, dat over een paar jaar denkt klaar te zijn voor de eredivisie.

Mocht de vergadering VVK/Telstar toelaten, dan komen drie ploegen uit Noord-Holland: Ajax, VV Alkmaar en VVK/Telstar. Van een teveel aan clubs in de provincie willen de initiatiefnemers niet weten: de voormalige vrouwenploeg van Telstar is teruggekeerd naar Alkmaar. Rond Haarlem ligt een gebied met veel interesse, en de club kan het stadion van Telstar bespelen.

Jansen: ‘We doen hier in de regio volop aan talentontwikkeling. Naast hun trainingen bij de clubs volgen de talenten extra trainingen. Zeven clubs hier in de regio spelen in de A-categorie, met DSS als hoogste, in de eerste klasse. We zien dat tussen Den Haag en Alkmaar anders weinig gebeurt aan jeugdopleiding, terwijl er hier veel talent zit. We willen dat ook meiden kunnen dromen van een loopbaan als prof. Nou, dan kunnen ze hier beginnen.’