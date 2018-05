FC Twente verdwijnt in rookgordijn naar eerste divisie

Als rookbommen in de tweede helft van FC Twente - NAC voor dikke, zwarte wolken boven de Grolsch Veste zorgen, ligt de symboliek voor het oprapen. De kampioen van 2010 is bezig aan de voorlopig laatste wedstrijd in de eredivisie. Omdat niemand nog een hand voor ogen ziet, wordt het duel tijdelijk gestaakt. Van een waardige afsluiting van het seizoen, waarop interim-trainer Marino Pusic vooraf had gehoopt, is dan al lang geen sprake meer.

En dat terwijl er in de dagen na de degradatie, die vorige week tegen Vitesse zijn beslag kreeg, juist een hartverwarmende saamhorigheid was ontstaan in Enschede. Onder het motto 'Wij blijven' verlengden supporters massaal hun seizoenkaart. Een fan uit Borculo maakte zelfs een Facebook-event aan: het kampioenschap van FC Twente van de eerste divisie op 3 mei 2019 om 19.00 uur. Ruim zevenhonderd man meldden zich aan. Onderwijl liet de clubleiding weten de vrijdagavond komend seizoen als vaste speeldag te prefereren. Zo leek de degradatie verwerkt en de blik alweer op de toekomst gericht.

Foto Proshots

Rouwstoet

Het is uiterlijke schijn, zo blijkt deze zondagmiddag. Niemand, spelers noch supporters, lijkt zich goed raad te weten met de situatie. Er wordt een tweede rookbom op het veld gegooid. De zwarte strepen van de vorige bommetjes zijn nog zichtbaar op het veld. Wéér legt scheidsrechter Van de Graaf de wedstrijd stil. De ene supportersgroep fluit de andere uit. De stand is op dat moment 1-1. Het is een zouteloos potje, zoals dat vaker gaat op een lome middag en er niks meer op het spel staat.

In het megatheater van FC Twente, dat al van verre oprijst, is het een surrealistische middag, waarin Pusic twee spelers kan laten debuteren, want acht basisspelers hebben pijntjes. Vak-P, de harde kern, bezingt verschillende malen zijn clubliefde, maar is ook boos. Op de falende leiding, op de spelers die er niets van bakten dit seizoen. Tegelijk worden de spelers wel toegejuicht tijdens hun ereronde na afloop, al heeft die meer weg van een rouwstoet.

Het gaat mis als stewards een cordon vormen rond de spelers. Een paar onverlaten springen over de reclameborden en willen het veld op. Eentje wordt hardhandig teruggegooid door een steward, tot algehele goedkeuring van de rest van het stadion. Andere stewards worden belaagd. In die sfeer pakt trainer Marino Pusic de microfoon. 'Ik heb genoten van jullie, elke minuut', roept hij naar Vak-P. Zijn woorden doen het goed bij de supporters, maar ze voelen misplaatst aan.

De taferelen na afloop zullen de club ongetwijfeld een boete opleveren. Ze leiden ook de aandacht af van het merendeel van de fans dat wel met goede bedoelingen naar het stadion is gekomen. Zo is er het FC Twentekoor dat voorafgaand aan de wedstrijd op de vierde verdieping 'You'll Never Walk alone' ten gehore brengt. 'We laten de club niet in de steek, juist nú niet', legt muzikaal leider Erwin Strikker uit.

Foto Proshots

Leedvermaak

Hij vermoedt dat de saamhorigheid in Twente een antwoord is op het leedvermaak in de rest van het land. Voor velen voelt de degradatie van FC Twente als gerechtigheid, nadat de club in 2016 wegens wanbeleid en financiële malversaties al zijn licentie had verloren, maar in hoger beroep alsnog werd gered. 'Wat de KNVB niet wilde doen, doen de clubs dit seizoen', staat er op een spandoek van NAC-supporters dat deze middag wordt geweigerd in Enschede, maar wel de sociale media haalt.

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben de NAC-fans al 500 kilo zout voor de ingang van de Grolsch Veste laten storten, voor in de open wond die de degradatie in Enschede is. Medewerkers van de club verkeren in onzekerheid of ze ook volgend seizoen wel een baan zullen hebben. De communicatieafdeling nam nog niet zo lang geleden iemand aan om de sociale media rond de club te verzorgen. 'Ik hoop dat hij mag blijven', zegt woordvoerder Richard Peters. 'Volgend jaar zullen we veel minder aandacht krijgen. Dan is het juist belangrijk dat je via andere kanalen wel zichtbaar blijft. Maar ik ga er niet over. We zullen binnenkort meer horen.'

Ook Marino Pusic voert gesprekken met de clubleiding, hij hoopt de nieuwe hoofdtrainer te worden en ontvouwt na afloop alvast zijn visie. Hij wil er vooral mentaal en fysiek weerbare spelers bij hebben. Een radioverslaggever wil nog weten of hij het een waardige afsluiting vond, deze middag. Hij wijst Pusic erop dat zijn pak nog naar rook zal stinken. De interim-trainer zucht: 'Het was een onwerkelijke middag.'