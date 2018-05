Een heel seizoen lang Lozano volgen - want alles wat hij doet is nieuws thuis in Mexico

Daniel Reyes en Agustin Quinones staan al een tijdje klaar met hun camera als de perschef van PSV met slecht nieuws komt: Hirving Lozano is vanwege sponsorverplichtingen niet beschikbaar voor de media. Teleurgesteld kijken de twee Mexicaanse journalisten elkaar aan. Hier hadden ze geen rekening mee gehouden.

Was het doelpuntloze gelijkspel tegen FC Groningen zijn laatste wedstrijd voor PSV? Hoe teleurgesteld is de aanvaller dat hij geen topscorer van de eredivisie is geworden? Is hij klaar om de druk van de natie te dragen tijdens het WK?

Prangende vragen waarop geen antwoord komt. De Mexicaanse sportjournaals moeten het doen zonder een quote van de sterspeler van het nationale team. 'Jammer, dit is niet het slot waarop we hadden gehoopt', zeggen Reyes en Quinones in koor.

Voor de Mexicaanse tv-zender Claro Sports volgden zij de topscorer van PSV (17 doelpunten) een seizoen lang op de voet. Van Kerkrade tot Heerenveen en van Enschede tot Alkmaar. Overal waar Lozano was, waren zij. Quinones: 'In Mexico zijn drie dingen belangrijk: eten, drinken en voetballen. Lozano is een held in zijn geboorteland. Alles over hem is groot nieuws.'

Reyes en Quinones kwamen acht jaar geleden vanwege de liefde naar Nederland en leerden elkaar hier kennen. De gemeenschappelijke deler: ze waren fan van voetbal en geïnteresseerd in PSV omdat de Mexicaan Salcido er speelde. Toen ook Guardado en Moreno in Eindhoven tekenden, besloten ze als supporter af en toe een wedstrijd te bezoeken. De foto's die ze maakten, stuurden ze door naar Mexicaanse media. Zonder resultaat.

Tot Lozano (22) aan het begin van het seizoen de overstap maakte van het Mexicaanse Pachuca naar PSV. Reyes, die in Nederland als vertaler werkt: 'Ik werd door een oud-collega uit Mexico gebeld of ik nog iets in de journalistiek deed en of ik bij de presentatie van Lozano kon zijn. Ik heb Agustin meteen gevraagd: hij heeft als grafisch vormgever een camera en microfoon.'

Bij het Mexicaanse televisiestation konden ze niet geloven dat de twee correspondenten vijf minuten met Lozano hadden gesproken. Ondenkbaar in Mexico. Quinones: 'In Mexico kun je hooguit twee vragen stellen voordat de chaos uitbreekt en journalisten over elkaar struikelen. Hier was alles strak georganiseerd. De baas was dolblij. Hij zei dat we Lozano elke wedstrijd moesten gaan volgen.'

Eindhovense nachtleven

Waar extraverte Latijns-Amerikaanse spelers als Romario en Ronaldo in hun PSV-tijd geregeld in het Eindhovense nachtleven waren te vinden, toonde de introverte Lozano zich vanaf het begin van een heel andere kant. Hij stond liever niet in de spotlights en bleek een man van weinig woorden. Quinones: 'Hij liet liever zijn voeten spreken.'

Volgens Reyes zijn er twee Lozano's: Lozano, de temperamentvolle aanvaller die jaagt op doelpunten en Lozano, de rustige familieman. 'Zijn vrouw en twee kinderen zijn alles voor hem. Hij was de enige speler die zijn gezin tijdens de kampioenshuldiging mee naar het balkon had genomen. De andere vrouwen stonden boven te wachten.'

Hoewel de aanvaller nooit stond te trappelen om interviews, konden Reyes en Quinones hem na elke wedstrijd op een enkele keer na altijd spreken. Al snel bouwden ze een goede band op. Een van de redenen volgens de journalisten: ze hebben zich nooit zo opdringerig gedragen als hun collega's in Mexico.

'We hebben de vragen gesteld die een supporter ook zou stellen: wat vond hij van de eerste koude winter? Had hij al een goed Mexicaans restaurant in de stad ontdekt? We wonnen zijn vertrouwen doordat hij merkte dat wij geen misbruik van hem maakten.'

Ze zagen hem door het seizoen heen groeien: van een verlegen kind tot een volwassen man. Iemand die zich bewust is van zijn nieuwe status in Mexico en weet wat daarbij komt kijken. De wedstrijden van PSV worden rechtstreeks op de Mexicaanse televisie uitgezonden.

Reyes: 'Lozano is hét uithangbord van de nationale ploeg: een jonge aanvaller zonder strapatsen die succesvol is in Europa.'

Niet alleen Lozano beleefde een succesvol seizoen, ook Reyes en Quinones kijken terug op een jaar om niet snel te vergeten. Zaten de vrienden vorig jaar nog op de bank naar PSV te kijken, dit seizoen stonden ze elke week oog in oog met de populairste Mexicaanse voetballer van dit moment. 'Het was een droom die is uitgekomen.'

Of die droom na de zomer een vervolg krijgt, is nog maar de vraag. Lozano lijkt onhoudbaar voor PSV - zeker als hij goed presteert op het WK. Reyes: 'Hij is wellicht toe aan een volgende stap. Aan de andere kant weet ik dat zijn vrouw en kinderen erg gelukkig zijn in Nederland. Dat is hem ook veel waard.'