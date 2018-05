Dumoulin overleeft helse slotfase van 229 kilometer lange etappe door Israëlische woestijn

Tom Dumoulin haalde zondag opgelucht adem. Zonder schade kwam hij over de finish in Eilat – na een 229 kilometer lange etappe die goeddeels door de Negev-woestijn voerde – en dat was een hele geruststelling. ‘Dit was met afstand de verschrikkelijkste en zwaarste sprintfinale die ik ooit heb gereden’, zei hij uitpuffend na de laatste etappe van de Giro d’Italia in Israël.

Het peloton, dat in de slotfase een harde wind in de rug had en over een lichtjes dalende weg reed, daverde op hoge snelheid de stad aan de Rode Zee binnen. De renners kregen daar ook nog eens enkele rotondes en een haakse bocht voor de kiezen. Dumoulin: ‘Ik geloof dat we de laatste dertig kilometer niet onder de 70 zijn geweest. Ik was blij dat ik voor in de groep kon blijven. Maar als je op een op hol geslagen stier een stadje binnenkomt, zit je nergens veilig.’

Het peloton had er dan al een urenlange rit door een maanlandschap opzitten, langs een enkele nederzetting en een kibboets, een diepe krater en wat kamelen. ‘Ja, dat was niks aan’, oordeelde Dumoulin.

Hij was in zijn gewone zwart-witte teamkleding over de eindstreep geschoten. De roze trui die hij kon aantrekken na zijn winst in de openingstijdrit van vrijdag, had hij een dag later al prijsgegeven. Dat was ingecalculeerd. Bijna in één adem naast het etaleren van zijn vreugde over het vervolg op zijn eindzege vorig jaar in Milaan, had hij in Jeruzalem aangekondigd dat Sunweb zijn net verworven leiderstrui niet zal verdedigen.

Foto afp

Het was de Australiër Rohan Dennis die de beredeneerde passiviteit van de ploeg op waarde schatte. De BMC’er had vrijdag twee seconden langer dan de Nederlander gedaan over de tijdrit van 9,7 kilometer. Onderweg van Haifa naar Tel Aviv pakte hij tijdens een tussensprint drie bonificatieseconden. Een andere belager, de Belg Victor Campenaerts, die dezelfde tijd had als Dennis, ondernam daarvoor een manmoedige poging in zijn eentje om de benodigde bonus te grijpen. Hij strandde voortijdig omdat hij vooral door toedoen van BMC werd teruggehaald.

De ploeg van Dumoulin bekeek de verwikkelingen vanaf de tweede rij. Het team wilde niet alles uit de kast halen om dergelijke strategieën te ontmantelen. Het heeft geen zin nu al met de krachten te smijten. Campenaerts zou zelfs de zegen van Sunweb hebben gekregen.

Op de boulevard van Tel Aviv verklaarde Dumoulin dat hij niet verbaasd was over de greep naar het roze van Dennis. ‘Toen we zagen dat BMC ging rijden nadat Campenaerts was ontsnapt, wisten we hoe laat het was. Op zich is dit niet verkeerd. Wat extra roze truien in de kast is natuurlijk leuk, ik hou van dit shirt, maar misschien is dit over drie weken gezien wel beter en in ons voordeel. We hoeven de koers niet te controleren en zelf ontkom ik aan de plichtplegingen na de wedstrijd.’

Dumoulin in de tweede etappe van de Giro. Foto ANP

Met nog veel dagen vol strijd in het vooruitzicht is volgens de ploeg het sparen van energie belangrijker. De zwaarte van de etappekoers ligt vooral in het hooggebergte. De belangrijkste pieken, in de Alpen en de Dolomieten, staan in de laatste week op het programma. Daarin kan Dumoulin alle steun gebruiken. Met name van het jonge talent Sam Oomen en de van Lotto-Soudal overgekomen Belg Louis Vervaeke wordt bijstand verwacht.

Vreesde Dumoulin niet dat Rohan Dennis vanaf nu ook een rol in het algemeen klassement gaat spelen? ‘Ik denk dat hij aardig ver kan komen. Toen ik in 2015 in de Vuelta reed, wist ik zelf ook niet dat ik kon meedoen voor de winst. Je weet het nooit. Je kunt er ook in de tweede of derde week doorzakken.’

Zowel de tweede als de derde etappe op Israëlische bodem was een prooi voor Elia Viviani, de Italiaanse sprinter in dienst van Quick-Step die vorig jaar nog voor Sky reed. Daarmee zette het team de reeks van belangrijke overwinningen tijdens de voorjaarskoersen buiten Europa voort.

Foto afp

Hoewel zijn ploeggenoten hem zaterdag in Tel Aviv laat in de voorste rijen afzetten, won hij met overmacht. In Eilat moest hij even inhouden en zijn arm gebruiken om de Ier Sam Bennett te corrigeren die hem in de hekken dreigde te duwen. Daarna had hij nog tijd genoeg om opnieuw aan te zetten.

Talrijk zijn de concurrenten van zijn kaliber niet in de Giro. Veel ploegen hebben hun belangrijkste sprinters thuisgelaten. Het aantal vlakke etappes in de Giro van dit jaar is gering.

De Nederlandse ploeg Lotto-Jumbo heeft Danny van Poppel als troef, die in 2017 bij Sky nog ploegmaat was van Viviani. Hoewel zijn ploeg in Tel Aviv hem lang in de voorste rijen hield, kon hij daar geen rol van betekenis spelen. ‘Het voelde alsof mijn benen ineens explodeerden’, was zijn verklaring. De belofte dat het de volgende keer beter zou gaan, maakte hij in Eilat waar: hij werd vijfde.