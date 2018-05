Dumoulin ontbeert lef, anders had hij gesprint om dagprijs

Bij terugkeer van de Giro op Italiaanse bodem sprokkelde Tom Dumoulin 17 seconden bij de voorsprong die hij al had op zijn rivaal Chris Froome. Toch kwam er, gevraagd naar zijn gemoedstoestand, niet meer dan een zuinig ‘wel oké’ over zijn lippen. De Limburger had er na de vierde etappe vooral de pe in dat hij op de venijnige slotklim niet kon meestrijden om de ritzege.

De kanttekening tekent de gretigheid van Dumoulin, die op zo’n 500 meter van de finish in de verdrukking raakte en daardoor niet goed kon reageren op een versnelling van Tim Wellens, de ritwinnaar. Dumoulin verweet zichzelf niet goed positie te hebben gekozen. ‘Met wat meer lef, had ik niet vol in de ankers gehoeven.’ De kopman van Sunweb was toen nog niet op de hoogte van zijn tijdwinst op Froome.

Hoofdschuddend kwam Froome over de finish. Hij heeft het niet, of in elk geval: nog niet; alsof de wonden die hij opliep bij zijn val tijdens de verkenning van de tijdrit in Jeruzalem ook mentaal zijn sporen hebben nagelaten. Zijn achterstand op Dumoulin in het algemeen klassement bedraagt na vier dagen al 54seconden. Niet onoverkomelijk, maar onwenselijk is het wel. Het betekent in elk geval dat Sky deze ronde nu ook eens de rol van aanvaller zal moeten bekleden.

Verbijstering

Dumoulin consolideerde op Sicilië zijn tweede plek in het algemeen klassement, met een seconde achterstand op Rohan Dennis. De renner van BMC was bij aankomst in Italië nog uit zijn dak gegaan, omdat hij moest poseren voor een welkomstbord op het vliegveld, daarna kreeg hij taart en champagne aangeboden. ‘Het is een fucking rustdag’ riep hij, de omstanders in verbijstering achterlatend.

Het zijn precies dat soort taferelen waarom Dumoulin en Sunweb de roze trui na de openingsdag in Jeruzalem min of meer aan Dennis schonken. Terwijl de Australiër van interview naar interview werd gedirigeerd, was Dumoulin al onderweg naar zijn hotel. De energie die hij daarmee bespaart, kan hem later goed van pas komen.

Vooralsnog doet Dumoulin alles goed. Een valpartij in de voorste regionen van het peloton? Hij zit er voor. Een lekke band, zoals Sergio Henao? Hem nog niet overkomen. Fiets kapot, zoals bij Trek-kopman Brambilla? Alles is nog heel. Een valpartij zoals Froome? De huid van Dumoulin is nog puntgaaf.

Misschien zal hij, met vandaag weer zo’n heuvelachtige etappe op het programma, zijn geschrokken van Tim Wellens, de Belg die uitgekookt naar de zege reed en hem op 18 seconden is genaderd in het algemeen klassement. Maar Wellens liet meteen na afloop weten dat hij niet een jacht op het roze in gedachten heeft.

Allergie

Wellens, dit seizoen winnaar van de Brabantse Pijl, heeft last van zonneallergie. Zodra de zon hevig begint te schijnen, komen er rode bultjes op zijn huid. De allergie is te behandelen met cortisonen, maar Wellens weigert daarvoor een attest aan te vragen. ‘Als je zoiets nodig hebt, moet je niet koersen, maar rusten’, liet hij gisteren in een openhartig interview met het blad HUMO weten.

In hetzelfde gesprek veegde hij de vloer aan met de Spanjaard Alejandro Valverde. ‘Ik ben geen fan van renners die na hun dopingschorsing sterker terugkomen’, aldus Wellens. Zo deed hij woensdag dubbel van zich spreken.

Van hitteallergie had hij gisteren geen last, al was het een weinig bemoedigend signaal dat hij halverwege de rit op Sicilië zichzelf met bidons overgoot. Het was schijn. Hij was gisteren de allersterkste. Dumoulin: ‘Tegen een goeie Wellens, op zo’n aankomst, zou iedereen het moeilijk hebben gehad.’