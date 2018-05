Brunel verliest op nippertje etappe in Volvo Ocean Race

Team Brunel leek dinsdag voor de tweede keer op rij een etappe in de Volvo Ocean Race te winnen, maar de Nederlandse boot werd na zestien dagen zeilen vlak voor de finishlijn in het Amerikaanse Newport voorbij gevaren door Mapfre. Het Spaanse team deed goede zaken, doordat de naaste concurrent in het tussenklassement, Dongfeng, een dramatische laatste nacht beleefde.

‘Zeilen is een gruwelijke sport en je ziet hoe het soms kan gaan’, zei Brunel-schipper Bouwe Bekking over de zege die hem op de valreep was ontglipt. ‘Goed gedaan door Mapfre.’ Zijn navigator, Andrew Cape, bekende dat dit de eerste keer in zes Volvo Ocean Races was dat hij werd gepasseerd in de laatste zeemijl voor de finish.

Ingehaald

Brunel had tot dan sterk gevaren in de etappe, die van het Braziliaanse Itajaí naar het Amerikaanse Newport voerde. Het team had op 30 april de leiding genomen en aanvallen van Dongfeng en Vestas weten te weerstaan. Na acht dagen aan kop te hebben gelegen, dreigde het evenwel mis te gaan voor de Nederlandse boot. Na een stormachtige nacht moesten de deelnemers een windstil gebied oversteken. Dongfeng zeilde daar strategisch beter en haalde Brunel dinsdagochtend vroeg (Nederlandse tijd) in. De Nederlandse Carolijn Brouwer is onderdeel van het concurrerende team, dat gesponsord wordt door een Chinese zakenman.

In de baai voor Newport volgde een zinderend duel in het donker, waar Brunel weer de overhand wist te krijgen. Brunel heeft drie bemanningsleden die de America’s Cup hebben gevaren: Peter Burling, Kyle Langford en Carlo Huisman. Vooral de eerste twee zijn experts in het wedstrijdzeilen op de korte baan.

Martelgang

Nadat Brunel Dongfeng had weten af te schudden, kwam Mapfre opzetten, die ook de Chinese boot voorbij had weten te zeilen. Bekking en zijn bemanning wisten de Spaanse boot urenlang voor te blijven tijdens de martelgang naar de finishlijn, op een rivier waar nauwelijks wind was en het getij ongunstig. Vlak voor de finish maakte Brunel, die werd gestuurd door Peter Burling, een foutje. Dat werd meteen afgestraft door Mapfre. Daar stond Blair Tuke aan het roer, een goede bekende van Burling; ze zeilden acht jaar samen en wonnen Olympisch goud en de America’s Cup.

De nipte overwinning van Mapfre was de kroon op een indrukwekkende race. Het Spaanse team, geschipperd door Xabi Fernández, lag aanvankelijk op een fikse achterstand van de kopgroep. Hun inhaalrace was extra knap omdat de Spaanse boot een elektrisch probleem had en de stand van de zwenkkiel niet meer vanachter het roer kon worden geregeld. Elke keer moest er een bemanningslid naar de kajuit. ‘Het is verbazingwekkend’, zei Fernández over de onverwachte zege. ‘Ik ben dubbel blij.’

Verstrikt

Het drama voor Dongfeng-schipper Charles Caudrelier en zijn team was intussen compleet. Zij hadden niet alleen Brunel en Mapfre zien passeren, maar moesten op de rivier ook nog Vestas voor laten gaan, die Newport als thuishaven heeft. De Chinese boot raakte zelfs even verstrikt in visserstuig. Een bemanningslid moest het water in, vermoedelijk om iets los te snijden.

Mapfre heeft de koppositie in het tussenklassement overgenomen van Dongfeng. Brunel heeft in de eerste helft van deze zeilwedstrijd rond de wereld een fikse achterstand opgelopen op deze twee boten. Door de overwinning in de etappe van Nieuw-Zeeland naar Brazilië, waarin veel extra punten waren te verdienen, was het Nederlandse team naar de derde plaats in het tussenklassement gestegen. Daar staat het nu nog steeds.

Overwinning in theorie

Er zijn nog drie etappes te varen. Tijdens de oversteek van de Noord-Atlantische Oceaan zijn voor het laatst dubbele punten te verdienen. Brunel heeft theoretisch nog kans op de eindoverwinning in deze Volvo Ocean Race, maar dan moeten Mapfre en Dongfeng wel punten morsen. De zeilwedstrijd eindigt eind juni in Den Haag.

De andere Nederlandse boot in de race, AkzoNobel, eindigde dinsdag als vijfde. Het team van schipper Simeon Tienpont was achterop geraakt tijdens de etappe van 5.700 zeemijlen (10.550 kilometer) en zag geen kans om, zoals Mapfre, de kopgroep weer in te halen. AkzoNobel wist op de rivier naar Newport nog wel Turn the Tide on Plastic voorbij te zeilen. Sun Hung Kai/Scallywag, die tijdens de vorige etappe een bemanningslid verloor, finisht naar verwachting als laatste.