Bizar slot in hockeyklassieker Amsterdam en Bloemendaal: 'Donderdag moeten we het beslissen'

De hoop van Bloemendaal is zondag andermaal gevestigd op doelman Jaap Stockmann. 'Kom op Jaap, maak je onsterfelijk', klinkt het langs de kant. Voor de tweede keer in evenzoveel wedstrijden moeten shoot-outs de beslissing brengen tussen de hockeyers van Bloemendaal en Amsterdam, in de halve finale van de play-offs voor het landskampioenschap.

Een dag eerder, in de eerste wedstrijd van de best-of-three-serie, was Stockmann de gevierde man door de inzet van Jan Willem Buissant te stoppen. Daardoor pakte Bloemendaal een 1-0-voorsprong in de serie. Gisteren had de 33-jarige keeper de kans om zijn ploeg aan een beslissende 2-0-voorsprong te helpen en zo een finaleplek te bezorgen.

De meest bejubelde man

Het is echter niet Stockmann, maar Philip van Leeuwen die deze zondag op 't Kopje in Bloemendaal uitgroeit tot de meest bejubelde man. De reservedoelman van Amsterdam wordt door trainer Graham Reid uit de hoge hoed getoverd voor de shoot-outs. Hij komt in het veld voor Jan de Wijkerslooth, die op zaterdag niet heeft kunnen overtuigen tijdens de shoot-outs. 'Dat had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht', zegt Van Leeuwen na afloop. 'Maar het was fantastisch, helemaal toen ik die eerste stopte.'

Door ook de inzet van Xavi Leonart Blanco te keren heeft hij zijn ploeg op gelijke hoogte gezet na twee wedstrijden. Juichend rent hij langs de tribune met Bloemendaal-fans, die hem trakteren op een bierdouche. Het is het slotakkoord van twee heerlijke confrontaties tussen Bloemendaal en Amsterdam.

Reikhalzend was er uitgekeken naar de hockeyklassieker. De verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. 'Beide ploegen ontlopen elkaar niet veel', zegt Michel van den Heuvel, trainer van Bloemendaal. 'Dat levert altijd leuke wedstrijden op. Zeker in deze fase van de competitie.'

Met name de wedstrijd van zaterdag in het Wagener-stadion in Amsterdam zal menig hockeyliefhebber lang bijblijven. Amsterdam leek bij een 4-2- voorsprong de eerste wedstrijd naar zich toe te trekken, maar aan de hand van de Australische veteraan Jamie Dwyer sloeg Bloemendaal binnen vijf minuten drie keer toe: 5-4. Met één doelpunt en twee assists was de 39-jarige Dwyer, vijf maal uitgeroepen tot beste speler van de wereld, andermaal belangrijk voor Bloemendaal. Hij keerde dit seizoen terug bij zijn oude club om nog één keer het kampioenschap te veroveren.

Nicki Leijs maakte in de allerlaatste minuut gelijk voor Amsterdam, waardoor shoot-outs de beslissing moesten brengen. Daarin eiste Stockmann de hoofdrol op.

Al acht jaar lang wacht Bloemendaal op de titel, nadat het in de jaren daarvoor de Nederlandse competitie had gedomineerd met vijf kampioenschappen op rij. Drie daarvan werden onder leiding van Van den Heuvel behaald. De laatste finale dateert uit 2014, toen werd verloren van Oranje Zwart.

Finale binnen handbereik

Deze zondag lijkt een nieuwe finale binnen handbereik. De ploeg van trainer Michel van den Heuvel leidt halverwege met 2-0 door doelpunten van Roel Bovendeert en Sander 't Hart. Geen vuiltje aan de lucht. Er wordt zelfs voorzichtig vooruitgekeken naar de finale tegen Kampong, dat in de andere halve finale wint van Oranje Rood.

'Maar 2-0 is geen heel grote voorsprong', aldus Van Leeuwen. 'Wij gingen meer druk zetten en Bloemendaal had daar moeite mee.' Het resulteert in de aansluitingstreffer van Nicki Leijs en de gelijkmaker van Valentin Verga zeven minuten voor tijd.

Van den Heuvel: 'We wilden de voorsprong uitbreiden. Dat hebben we in de rust ook afgesproken. Maar we zakten te veel in en gaven het uit handen.'

De coach ziet ondanks het teleurstellende resultaat voldoende aanknopingspunten voor een goede afloop op Hemelvaartsdag, wanneer de ploegen op herhaling gaan. 'We hebben de kans gehad om Amsterdam te kloppen, maar hebben het nagelaten. Donderdag moeten we het beslissen.'