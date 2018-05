Benadeeld door vals spel van een Olympische concurrent, die op doping is betrapt? Dan toch een huldiging

Werk aan de winkel voor het IOC, want de organisatie heeft besloten sporters ceremonieel te huldigen als blijkt dat ze van een medaille zijn beroofd door een concurrent die is betrapt op doping. Er mogen dus heel wat huldigingen worden georganiseerd.

Atleet Rutger Smith ziet weinig in het plan om sporters ceremonieel te huldigen als blijkt dat ze een medaille zijn misgelopen doordat een concurrent op doping is betrapt. Dat wil het Internationaal Olympisch Comité (IOC). ‘Het is goed dat het IOC hierover nadenkt en iets wil betekenen voor de schone atleet. Maar sporters doen het voor dat ene moment op het kampioenschap. Alles wat erna komt, is te laat’, zegt de 36-jarige kogelstoter en discuswerper.

Smith, die tussen 2005 en 2012 zeven medailles veroverde bij EK’s en WK’s, is de Nederlander die het vaakst een medaille misliep door dopinggebruik van een concurrent. Liefst drie keer kreeg de Groninger met terugwerkende kracht een bronzen plak toegekend. Op één daarvan, die van de EK in 2012, wacht hij nog steeds, omdat de Hongaar Zoltan Kovago protest aantekende tegen zijn schorsing.

De andere twee plakken zijn wel officieel op Smiths erelijst bijgeschreven. De medaille van de EK in 2006 kreeg hij in 2015 overhandigd tijdens het NK. Voor het eremetaal van de WK in 2007 vloog hij vorig jaar speciaal naar Londen. Daar mocht hij voor de start van de WK, tien jaar na dato, alsnog het podium betreden. ‘Dat moment op het podium interesseerde me eerlijk gezegd niet zoveel’, aldus Smith. ‘Ik ging alleen naar Londen om weer even in de belangstelling te staan en mijn verhaal te kunnen doen.’

In de toekomst gaat het IOC bij de invulling van de uitreiking rekening houden met de wensen van de winnaar, bijvoorbeeld over de locatie van de ceremonie. Ook moet de huldiging binnen twaalf maanden nadat een dopingzondaar is geschorst, plaatsvinden. ‘Als ik het mag bepalen, dan wil ik graag gehuldigd worden in een uitverkocht Olympisch Stadion waar destijds ook de wedstrijd werd gehouden. En dan moet ook het voltallige podium van toen aanwezig zijn’, grapt Smith. Dan serieus: ‘De gedachte erachter is leuk, maar volgens mij is dit geen goed doordacht plan van het IOC. Het gaat nog een hele kluif worden om al die huldigingen te organiseren.’

De afgelopen jaren zijn meer dan honderd atleten positief bevonden bij nieuwe testen van de Olympische Spelen in Peking (2008) en Londen (2012). In ongeveer 75 gevallen betrof dit een medaillewinnaar.

Het IOC is niet van plan het misgelopen prijzengeld en gederfde inkomsten te vergoeden, tot verdriet van Smith. Voor de marktwaarde van een sporter maakt het veel verschil of hij twee keer net naast of op het podium staat. ‘Dan praten we niet over kleine bedragen die je misloopt. Als het IOC echt ballen heeft, dan zegt het: we compenseren de benadeelde sporters ook financieel. Dat is veel interessanter dan een ceremonie die nergens op slaat.’