Vindicat verliest bestuursbeurzen door verzwijgen geweldsincident

Studentenvereniging Vindicat krijgt dit jaar definitief geen bestuursbeurzen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. Aanleiding is een geweldsincident binnen de sociëteit van het Groningse studentencorps, eind vorig jaar. Vindicat heeft daar destijds, tegen de regels in, geen melding van gemaakt.

Het incident vond plaats op 3 december tijdens de jaarlijkse Kermesse d’Hiver, een drie dagen durend feest van de studentenvereniging. Het slachtoffer liep een lichte hersenschudding op, letsel aan zijn gebit en een snee in zijn neus. Hij heeft aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie vervolgt twee mannelijke leden van Vindicat wegens mishandeling met zwaar letsel tot gevolg.

De gebeurtenis volgt op een lange reeks schandalen rondom het Groningse corps. Het voorlopige dieptepunt vond plaats in 2016. Toen belandde een aspirant-lid tijdens zijn introductietijd met hersenletsel in het ziekenhuis, nadat een ouderejaars op zijn hoofd was gaan staan. De dader werd in november veroordeeld tot een dag cel en een werkstraf van 240 uur.

Toen vorig jaar september, een jaar na de uit de hand gelopen ontgroening, bekend werd dat de vereniging zich had misdragen in een sushirestaurant, werden de bestuursbeurzen van Vindicat voor dit jaar opgeschort. Aan het eind van het studiejaar zou worden bekeken of het geld alsnog kon worden uitgekeerd, op voorwaarde dat zich geen nieuwe incidenten zouden voordoen.

Interieur van het pand van Vindicat in het centrum van Groningen. Foto Nederlandse Freelancers

‘De trieste constatering is dat dit niet alleen niet is gelukt, maar dat ze ook verzuimd hebben om het te melden’, schrijven de Groningse onderwijsinstellingen in een persbericht. De vereniging verliest in totaal een bedrag van ruim 33 duizend euro aan beurzen.

Vindicat laat in een reactie weten de beslissing te begrijpen. ‘Het bestuur neemt verantwoordelijkheid voor de gemaakte fout en hoopt de instellingen zo snel mogelijk te kunnen overtuigen de beslissing terug te draaien.’

Het Groningse corps is momenteel ook verwikkeld in een accreditatieprocedure. Als deze zomer wordt besloten dat de vereniging niet wordt geaccrediteerd, is de vereniging ook niet meer welkom tijdens officiële plechtigheden van de universiteit en hogeschool.