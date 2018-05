Vier Turkse oppositiepartijen maken samen vuist tegen Erdogan

Vier oppositiepartijen in Turkije hebben de handen ineengeslagen in afwachting van de presidentsverkiezingen van volgende maand. Onder hen de centrum-linkse CHP, de grootste oppositiepartij van het land.

Muharrem Ince, die het namens CHP opneemt tegen de AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan, riep de zittende president op om een andere oppositieleider vrij te laten. ‘Laten we het als mannen tegen elkaar opnemen’, aldus Ince tijdens een toespraak.

Ince werd vrijdag genomineerd om het op te nemen tegen Erdogan. Hij riep op tot de vrijlating van Selahattin Demirtas, de leider van de pro-Koerdische partij HDP. Demirtas zit al anderhalf jaar achter de tralies. De HDP vormt geen onderdeel van de oppositie-alliantie.

De AK-partij van Erdogan is al zestien jaar aan de macht in Turkije. Na een mislukte coupe in 2016 riep Erdogan de noodtoestand uit, hetgeen zijn macht aanzienlijk vergrootte.

Oppositiepartijen hebben in het land nauwelijks voet aan de grond en willen middels hun samenwerking proberen meer impact te hebben. Naast CHP doen de nieuwe nationalistische partij IYI, de islamitische Gelukspartij en de centrum-rechtse Democratische Partij mee aan de alliantie. Iedere partij heeft een eigen kandidaat. Stemmers kunnen kandidaten terugvinden op gezamenlijke kieslijsten. Op deze manier hopen de partijen de kiesdrempel makkelijker te halen.

Volgens CHP-politicus Bülent Tezcan, één van de initiatiefnemers van de samenwerking, zijn de vier partijen het over de politieke hoofdpunten eens, waaronder justitiële onafhankelijkheid in Turkije en het belang van de vrijheid van meningsuiting. CHP was het onlangs eens met het besluit van Erdogan om vervroegde verkiezingen uit te schrijven, maar Tezcan riep wel op om onmiddellijk de noodtoestand in het land te beëindigen. Dat is tot nu toe niet gebeurd.

Erdogan besloot afgelopen maand om de presidentsverkiezingen te vervroegen. Deze zouden eigenlijk pas in november 2019 plaatsvinden, maar sinds het referendum van vorig jaar dat de weg vrijmaakte voor een presidentschap met meer bevoegdheden, wil Erdogan zo snel mogelijk overstappen op dat nieuwe systeem.