Politie doet onderzoek naar 'verwarde' man die drie voorbijgangers neerstak

De politie gaat de achtergronden onderzoeken van een 31-jarige man die zaterdag in Den Haag drie mensen neerstak. Met een grootschalig opsporingsonderzoek wil de politie nagaan of de man bijvoorbeeld is geïnspireerd door radicale groeperingen. Volgens de NOS gaat het om een Syriër die niet op de lijst van potentiële terreurverdachten staat.

De dader is een bekende van de autoriteiten, vanwege ‘verward’ gedrag. De Haagse burgemeester Pauline Krikke zei zaterdag een paar uur na de steekpartij dat er ‘geen signalen’ zijn dat er ‘meer speelt’. Met een groot onderzoek wil de politie dat nu uitsluiten.

De man stak zaterdagmiddag bij het Johanna Westerdijkplein, in de buurt van Den Haag HS, met een mes om zich heen. Drie mensen zijn daarbij ernstig gewond geraakt en liggen nog in het ziekenhuis, zo meldt de politie.

De man zou uit een shisha lounge zijn gekomen. Daarna liep hij op willekeurige mensen af. Toegesnelde politieagenten wisten de man al snel te achterhalen en schoten hem neer.

Op videobeelden van omstanders is te zien en horen dat de politie enkele malen schiet. De dader wordt in zijn been geraakt maar weigert het mes los te laten. Ook is hoorbaar dat de man, die inmiddels op de grond ligt, het Arabische ‘allahu akbar’ (‘God is de grootste’) roept. Opgeroepen leden van een arrestatieteam gebruiken een taser, waarna de man wordt opgepakt en naar een ziekenhuis wordt gebracht. Daar is hij ook verhoord.

'Verward' gedrag

Na het incident meldde de politie al snel dat de man een bekende is vanwege ‘verward’ gedrag. Door de aard van de steekpartij – de man zou willekeurig mensen hebben aangevallen – en het duidelijk hoorbare ‘allahu akbar’ menen sommigen, zoals PVV-leider Geert Wilders, dat het een terroristische daad betreft.

Een getuige zei tegen Omroep West dat de man een van de slachtoffers van achteren vastpakte en met het mes de keel doorsneed. Wilders noemde de man zondag in een tweet een ‘schreeuwende terrorist’.

De politie roept mensen op beelden die van het incident zijn gemaakt te delen. Ook is de woning van de verdachte doorzocht. De ‘verbale uitingen’ die de man tijdens de daad deed, zullen worden onderzocht.