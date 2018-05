OM wil motorclub Satudarah verbieden wegens ‘structurele verheerlijking van geweld’

Het Openbaar Ministerie vindt dat motorclub Satudarah en al zijn chapters moeten worden verboden, zoals dat eind vorig jaar ook met de motorclub Bandidos is gebeurd. Volgens de officier van justitie is onder andere sprake van mishandeling en verheerlijking van geweld.

In een civiele procedure in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol betoogde de officier van justitie dinsdag dat de clubleden zich schuldig maken aan dreiging, mishandeling, afpersing en verheerlijking van geweld. Hij somde daarbij een reeks geweldsincidenten op, met name vechtpartijen met leden van concurrerende clubs en met willekeurige voorbijgangers.

Het gaat volgens de officier niet om incidenten, maar om de ‘structurele verheerlijking van geweld’. Zo zouden leden zich met geweld moeten bewijzen aan de club, en geldt een veroordeling volgens het OM als statusverhogend. Er is een jailfund, waarmee leden in detentie worden gesteund.

De officier toonde beelden uit de documentaire One Blood, waarin nieuwe leden beloven niet te spreken over wat er in de club gebeurt, en ongehoorzamen worden gestraft met vuistslagen in het gezicht. Een ander lid wordt beloond met het ‘1-procentpatch’, een ereteken voor het toepassen van geweld. Het lid was daarvoor veroordeeld; zijn slachtoffer is volgens het OM overleden. Die uitreiking van het ereteken voor een daad van agressie is volgens het OM uitlokking van geweld, en moet daarom worden verboden.

Ook toonde de officier van justitie foto’s van een geroyeerd lid bij wie het getatoeëerde clubembleem op de borst – kennelijk met geweld – zwart is gebrand.

‘Onze rechtsstaat kan niet accepteren dat een motorclub zijn eigen regels naleeft’, aldus de officier. Het volstaat daarom niet om tegen de gewelddadige, criminele uitwassen op te treden, maar de bron moet volgens hem in zijn geheel worden ontbonden en verboden verklaard.

Het ‘epistel van het OM’ is doortrokken van ‘fictie’, reageert advocaat Erik Thomas, die de belangen van Satudarah behartigt. ‘Als wij binnen een uur daar op moeten reageren, voelen we ons behoorlijk beperkt.’ Hij vraagt meer tijd, ‘want deze zaak gaat nogal ergens over – het aantasten van grondrechten’. Als voorbeeld van fictie noemt advocaat Thomas de beschuldiging dat een Satudarah-lid een automatisch wapen had weggegooid in de berm, dat door een klein kind werd gevonden. ‘Dat was geen Satudarah-lid, maar een lid van No Surrender’, stelt Thomas. ‘Wil de staat misschien voortaan correct zijn feiten presenteren?’ Dit voorbeeld toont volgens de advocaat dat de staat ‘alle motorclubs als tuig wil wegzetten, en dat is niet terecht’.

De officier van justitie stelt dat het niet fout was, omdat hij ‘niet heeft gezegd dat het om een Satudarah-lid ging’. Hij wil dat het verzoek om uitstel wordt verworpen. De rechtbank geeft advocaat Thomas desalniettemin gelijk. De zaak wordt op 16 mei vervolgd.