Lijst van Witte Huis-adviseurs die Trump beledigen en ‘idioot’ noemen, wordt langer en langer

De lijst van naaste medewerkers die president Trump in kleine kring beledigen en schofferen, wordt langer en langer. Zijn belangrijkste adviseur, stafchef John Kelly, ontkent met weinig succes dat hij de president een ‘idioot’ heeft genoemd die weinig begrijpt van staatszaken. In Washington is het niet de vraag of Kelly de storm overleeft, maar eerder wanneer hij vertrekt.

President Trump met stafchef John Kelly op de begraafplaats Arlington. Foto AFP

Oud-generaal Kelly is de tiende hooggeplaatste Trump-adviseur of medewerker die zich naar verluidt het afgelopen jaar denigrerend zou hebben uitgelaten over de president.

Nooit eerder in de afgelopen decennia lekten zo veel berichten uit dat naaste medewerkers van de Amerikaanse president in privégesprekken weinig respectvol over hem spraken. De teneur: Trump, die geen enkele politieke ervaring had toen hij zich in 2015 kandidaat stelde, is een lichtgewicht die het zware ambt niet aankan. De beledigingen variëren inmiddels van ‘zo dom als ik weet niet wat’ tot ‘sukkel’, ‘mongool’, ‘net een 11-jarig kind’, ‘kleuter’, ‘semi-analfabeet’ en het vaakst gebruikte ‘idioot’.

‘De naam van John Kelly is toegevoegd aan de lange lijst van Trumpmedewerkers die twijfelden aan de intelligentie van de president’, betoogt Paul Begala, voormalig topadviseur van president Bill Clinton. ‘Het herhaalt zich ieder keer weer: adviseurs die de spot drijven met de president. Ik begin een heuse trend te zien.’

Trump en Kelly ontkenden deze week bij hoog en laag in tweets en in een verklaring dat het niet meer botert tussen hen tweeën. ‘Totale onzin’, aldus de stafchef. Maar het kwaad was al geschied. De omstreden uitspraken woensdag van Trumps nieuwe advocaat Rudy Giuliani over de Stormy Daniels-zaak zijn een nieuwe aanwijzing voor de tanende invloed van Kelly.

Nationale Veiligheidsadviseur H.R. McMaster zou president Trump tijdens een diner met Oracle-baas Safra Catz een 'idioot met de intelligentie van een kleuter' hebben genoemd. Foto REUTERS

Afgrijzen

De oud-militair was vorig jaar juist benoemd om een eind te maken aan de chaos in het Witte Huis. Giuliani, die tot afgrijzen van Kelly erkende dat Trump afwist van de betaling van zwijggeld aan de porno-actrice, zei donderdag zonder blikken of blozen dat hij niet van tevoren had overlegd met de Wiite Huis-staf over wat hij zou gaan zeggen in een interview met Fox News.

‘De weg wordt vrijgemaakt voor het vertrek van Kelly in de zeer nabije toekomst’, aldus Jack Jacobs, commentator van NBC News, dat de pikante ‘idioot’-uitlating van Kelly onthulde. Het was ook NBC dat vorig jaar meldde dat minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson tijdens een vergadering in het Pentagon had uitgehaald naar de president.

De minister noemde Trump, die overigens niet aanwezig was, een ‘fucking mongool’ nadat de president had voorgesteld Amerika’s kernwapens te vertienvoudigen. Niet alleen is dit onmogelijk volgens wapenbeheersingsverdragen met Rusland, ook zou dit duizenden miljarden dollars gaan kosten. Wat opviel was dat hij niet eens de moeite nam om hardop te ontkennen dat hij de uitspraak had gedaan.

Een halfjaar later is Tillerson, zoals iedereen had verwacht, de laan uitgestuurd. Weinigen geloofden zijn zuinige woorden dat hij de president niet zo grof had beledigd. Ook in de Kelly-zaak wordt weinig geloof gehecht aan de ontkenning van de stafchef. Hij zou de president niet één keer maar diverse malen hebben uitgemaakt voor ‘idioot’, zo bevestigen vier Witte Huis-functionarissen die de opmerking hadden gehoord tegenover NBC News.

Plaatsvervangend stafchef Katie Walsh zou de president hebben vergeleken met een kind. Ook zou ze hebben gezegd dat Trump nooit beleidsstukken las. Foto REUTERS

Stomme verbazing

Kelly zou hebben gezegd dat de president geen kaas had gegeten van beleidszaken en geen idee had hoe de regering werkt. Zo zou Trump ooit hebben voorgesteld, tot stomme verbazing van Kelly, om de 28 duizend Amerikaanse militairen in Zuid-Korea terug te trekken. Geen enkele Amerikaanse president heeft deze vergaande stap ooit overwogen. De troepenmacht moet met name voorkomen dat Noord-Korea de zuiderbuur binnenvalt.

Zoals de rel rond de uitspraken van Tillerson en Kelly laat zien, staan niet de minsten op de lijst van hoge medewerkers die de president afvallen. Zo zou nationale veiligheidsadviseur H.R. McMaster tijdens een diner zomer vorig jaar hebben gezegd dat Trump het intelligentieniveau had van een ‘kleuter’. McMaster, net als Kelly een oud-generaal, zou zich diverse keren zeer denigrerend hebben uitgelaten over de president, aldus vijf bronnen tegen de nieuwssite Buzzfeed.

Vier van hen zouden het verhaal hebben gehoord van niemand minder dan Safra Catz, de topvrouw van het softwarebedrijf Oracle met wie McMaster toen dineerde in een restaurant in Washington. Ook Catz ontkende meteen het bericht, net als het Witte Huis. McMaster is inmiddels in ongenade gevallen.

Vorige maand werd hij vervangen, nadat wekenlang werd gespeculeerd dat Trump hem de laan zou uitsturen. Een van de bronnen zei dat McMaster vond dat Trump niet de intelligentie had om kwesties te begrijpen op militair en veiligheidsgebied die hij elke dag met de president moest bespreken.

Beledigingen

Begin dit jaar regende het ook beledigingen richting de president in het boek Fire and Fury van journalist Michael Wolff. Plaatsvervangend stafchef Katie Walsh omschreef het werken met de president als ‘uit proberen te vogelen wat een kind wil’. Walsh: ‘Hij leest niet. Zelfs stukken doorbladeren, doet hij niet. Sommigen geloven dat hij een semi-analfabeet is.’

Walsh ontkende uiteraard direct dat zij dit ooit had gezegd. Ook zouden economisch adviseur Gary Cohen en Trumps eerste stafchef Reince Priebus de president een ‘idioot’ hebben genoemd. En net als anderen die de president afvielen, is ook dit tweetal inmiddels vertrokken uit het Witte Huis.