Hezbollah stevent af op verkiezingsoverwinning: vrees voor politieke onrust in de regio

De sjiitische beweging Hezbollah heeft volgens de voorlopige uitslagen de parlementsverkiezingen in Libanon gewonnen. Hezbollah en de kleine christelijke en soennitische partijen die de beweging steunen sleepten meer dan de helft van de 128 zetels in de wacht, melden Libanese media.

De partij van de zittende premier Saad Hariri verloor zetels, maar blijft wel de grootste soennitische partij. Hij is daarmee de belangrijkste kanshebber om ook de volgende regering te leiden, want de premier moet bij wet soennitisch zijn.

Voor het eerst

Het was zondag voor het eerst sinds 2009 dat Libanezen naar de stembus konden. Wegens de burgeroorlog in buurland Syrië en politieke onrust in eigen land werden de verkiezingen twee keer uitgesteld. 3,8 miljoen burgers konden hun stem uitbrengen. Voor het eerst mochten ook 80 duizend Libanezen in het buitenland stemmen. De definitieve uitslag wordt later vandaag verwacht.

De verkiezingsuitslag in Libanon is van grote betekenis voor de regio. Het land maakt een ernstige economische crisis door, herbergt een miljoen vluchtelingen uit Syrië en wordt politiek bespeeld door zowel Saoedi-Arabië als diens aartsrivaal Iran.

Hezbollah-aanhangers zwaaien met vlaggen in een zuidelijke buitenwijk van Beiroet. Foto EPA

Spanningen

De vrees is dat met een overwinning van het door Iran gesteunde Hezbollah de Syrische strijd kan overslaan en een nieuwe oorlog met Israël wordt uitgelokt. In Syrië lopen de spanningen tussen Iran – dat met duizenden Hezbollah-strijders de Syrische president Assad steunt – en Israël steeds verder op.

Analisten denken dat de verkiezingsuitslag weinig verandering zal brengen. Het Libanese politieke landschap is ingedeeld langs strikte sektarische lijnen. Het land kent een christelijke president, een soennitische premier en een sjiitische parlementsvoorzitter. Binnen de zittende partijen wordt macht overgedragen van vader op zoon en langs familie- en clanrelaties, of op basis van verdiensten tijdens de burgeroorlog (1975-1990). Nieuwkomers hebben geen schijn van kans.

In 2015 bracht een vuilniscrisis de onvrede onder de bevolking aan het licht. De ergernis dat de elite niet in staat was om basale diensten als vuilnis te regelen, leidde tot felle demonstraties. Jongere generaties die genoeg hebben van het vastgeroeste systeem van nepotisme en corruptie eisten onder meer toegang tot de politieke macht. Daarop werd de Kieswet aangepast om nieuwkomers de kans te geven een plek te bemachtigen in het 128-koppige parlement dat nu precies gelijk is verdeeld tussen christenen en moslims.

Een portret van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah. Foto AFP

Aftreden

De basis voor zittend premier Saad Hariri, die ook de Saoedische nationaliteit heeft, is wankel nadat hij vorig jaar plotseling had aangekondigd af te treden. Hij zou hiertoe zijn aangezet door Saoedi-Arabië, dat ontkende. Na enkele weken van onduidelijkheid trad Hariri toch niet af, maar de manoeuvre kostte hem wel trouwe aanhangers, vooral in het bedrijfsleven. Die bekijken met argusogen hoe de steun van Saoedi-Arabië afbrokkelt voor Hariri – vooral sinds het faillissement van het Saoedische bouwbedrijf Saudi Oger dat in handen is van zijn miljonairsfamilie.