Het weer: verandering op komst

Het weer gaat veranderen, maar woensdag blijft het tot de avond op de meeste plaatsen nog droog. De dag begint met veel zon. Doordat de lucht vochtiger wordt, ontstaat er in de loop van de dag bewolking. Vanmiddag is er een mix van zon en wolken. Langs de kust blijft het kwik steken bij 22 graden. Landinwaarts wordt het met 25 tot 27 graden nog zomers warm. In de westelijke provincies koelt het vanmiddag af omdat de wind naar het westen tot noordwesten draait. Vanavond en vannacht vallen verspreid over het land enkele buien. De temperatuur daalt naar 10 tot 12 graden.

Op Hemelvaartsdag is het heel ander weer. Er waait een frisse westelijke wind. In de ochtend is het overwegend bewolkt en er trekt zo nu en dan een bui voorbij. In de middag blijft het vaker droog. Vanuit het westen breekt later op de dag de zon geregeld door. Met een middagtemperatuur van 14 tot 17 graden is het een stuk minder warm dan de voorbije dagen.

Vrijdag blijft het op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt van tijd tot tijd. Het wordt maximaal 16 tot 19 graden bij een zwakke tot matige zuidoostenwind.

In het weekend is het onbestendig. Zaterdag worden pas in de avond enkele buien verwacht. Zondag is het vooral in de ochtenduren veelal bewolkt en soms regenachtig.