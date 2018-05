Energievoorziening Curaçao en Bonaire in gevaar door geschil tussen olieconcerns

Curaçao en andere Caribische eilanden binnen het koninkrijk dreigen het slachtoffer te worden van een financieel geschil tussen Venezuela en het Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips. Het concern heeft volgens diverse bronnen beslag laten leggen op de olievoorraad op een aantal eilanden.

Op Curaçao staat een raffinaderij die tot eind volgend jaar is verhuurd aan het Venezolaanse staatsoliebedrijf Pdvsa. ConocoPhillips heeft onlangs een rechtszaak tegen Pdvsa gewonnen. Die zaak ging om nationalisatie door Venezuela, ruim tien jaar geleden, onder het bewind van president Hugo Chávez.

Het Amerikaanse concern heeft recht op zeker 2, maar mogelijk in totaal 30 miljard dollar compensatie. Venezuela, dat onder president Nicolás Maduro in een grote economische en politieke crisis terecht is gekomen, heeft dat geld niet. De olie-industrie in het land, goed voor bijna alle export, is grotendeels ingestort.

Werkgelegenheid

De afgelopen tijd is de raffinage op Curaçao van olie uit Venezuela flink teruggelopen. De raffinaderij zou op minder dan eenderde van de capaciteit draaien. Voor de economie en werkgelegenheid op het autonome Caribische eiland zijn de raffinage-inkomsten echter nog steeds van grote betekenis.

Op Bonaire en Sint Eustatius, ‘bijzondere gemeenten’ binnen het koninkrijk, heeft ConocoPhillips beslag gelegd op olie bij overslagbedrijven. Voor Bonaire kan dat betekenen dat de elektriciteitsvoorziening in gevaar komt. Het eiland zou nog maar een productiecapaciteit van twee weken hebben.

Onduidelijk is of Venezuela nog de volledige eigenaar is van de olie op Curaçao waarop beslag is gelegd. Dat heeft te maken met de, door olieleveranties betaalde, schulden die het Latijns-Amerikaanse land heeft uitstaan bij China. Volgens een zeer goed ingevoerde bron wordt ook gekeken of het beslag kan worden gelegd zonder dat daarmee de energievoorziening van Curaçao zelf direct in gevaar komt.

Het eiland heeft eerder met beslaglegging te maken gehad. Dinsdag was op Curaçao geen sprake van paniekaankopen of het hamsteren van brandstof.