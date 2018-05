Dieselschandaal laait op: Audi staakt verkoop topmodellen na ontdekking onregelmatigheden

Audi is opnieuw in opspraak geraakt wegens mogelijk gerommel met de uitstoot van zijn dieselauto’s. De autofabrikant maakte dinsdag bekend te zijn gestopt met de levering van de A6 en A7 met een dieselmotor, nadat onregelmatigheden waren ontdekt bij de uitstoot van de topmodellen.

Het betreft modellen met V6-motoren die zijn voorzien van de nieuwste generatie schoonmaaktechnologie. De auto’s voldoen officieel aan de strenge euro-6-norm en zouden in theorie schoon moeten zijn. Uit een intern onderzoek bleek dat er wordt gerommeld met de dosering van het middel Adblue, een ureumoplossing die helpt de uitstoot van schadelijke stikstofoxiden terug te dringen.

Adblue is een vloeistof die wordt bewaard in een tankje dat in deze modellen alleen kan worden bijgevuld door de garage. Om te voorkomen dat de eigenaar tussen twee onderhoudsbeurten naar de werkplaats moet om Adblue te tanken, werd de dosering sterk verlaagd op het moment dat het tankje bijna leeg was. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel, dat dinsdag met de onthulling kwam, gebeurt dit op 2.400 kilometer voor de vloeistof op is. Vanaf dat moment stijgt de uitstoot van stikstofoxiden sterk. Het verlagen van de dosering wordt beschouwd als een vorm van illegale uitstootmanipulatie.

Europese lidstaten

Audi verklaarde dinsdag de onregelmatigheden te hebben gemeld bij het Duitse ministerie van Verkeer en toezichthouder KBA, de Duitse RDW. Die heeft een onderzoek ingesteld, evenals de Luxemburgse instantie die de typegoedkeuring verleende voor de bewuste modellen. Met zo’n typegoedkeuring kan een auto in alle Europese lidstaten worden verkocht. Het gaat om in totaal 60 duizend exemplaren, waarvan de helft is verkocht in Duitsland. Ze zouden niet zijn verkocht in de Verenigde Staten, waar het dieselschandaal in 2015 uitbrak.

Audi zegt een software-update uit te brengen die het probleem oplost. Het concern, voor bijna de volle honderd procent eigendom van Volkswagen, is niet het eerste dat wordt beschuldigd van deze vorm van manipulatie. Ook Opel zou de dosering van het middel Adblue (volgens onder meer Belgische media) hebben geknepen, om dezelfde reden als Audi. Opel, inmiddels in handen van het Franse PSA, is hiervoor overigens nooit officieel in staat van beschuldiging gesteld.

Nieuwere diesels

Bij nieuwere typen diesels kunnen automobilisten zelf de tank met Adblue bijvullen, via een vulopening die meestal naast de reguliere tankdop zit. Bij de nu omstreden modellen A6 en A7 ontbreekt zo’n vulopening. Mogelijk hebben de ingenieurs ervoor gekozen geen grotere Adbluetank te plaatsen, omdat dit ten koste gaat van de bagageruimte.

Voor Audibaas Rupert Stadler kan de onthulling grote gevolgen hebben. Stadler ligt al lange tijd onder vuur vanwege de wijze waarop hij bij Audi het dieselschandaal heeft afgewikkeld. Afgelopen najaar werden vier van de zeven bestuursleden van het concern vervangen. Stadler, sinds 2007 aan het roer, kon blijven zitten.