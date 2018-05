De revolutieleider van Armenië heeft het geschopt tot premier. Van camouflageshirt naar pak mét stropdas

Nikol Pasjinjan is van outfit veranderd. De afgelopen maand droeg de revolutieleider camouflageshirt, petjes en sportschoenen. Maar dinsdag verscheen hij in Jerevan op het Plein van de Republiek in pak met stropdas, conform de dresscode van zijn nieuwe baan.

Het parlement benoemde Pasjinjan dinsdag tot premier van Armenië, de machtigste positie van het land. Zijn aanhangers vieren de benoeming als de overwinning in de ‘fluwelen revolutie’, de recentste volksopstand in de voormalige Sovjet-Unie.

Vier weken geleden werd Nikol Pasjinjan nog gezien als een kansloze oppositieparlementariër. Nu is hij de populairste en machtigste persoon van het land. Wie is de man die belooft om de voormalige Sovjetrepubliek op zijn kop te zetten?

‘Het volk heeft gewonnen’, sprak Pasjinjan (42) dinsdag op het plein in zijn nieuwe kleren. Pasjinjan presenteert zich graag als man van het volk. Hij maakte de afgelopen maand een voettocht van dorp naar dorp om de bevolking te mobiliseren. Aangekomen in Jerevan oreerde hij in zijn camouflageshirts honderdduizenden mensen bij elkaar.

Met charisma en soberheid onderscheidt Pasjinjan zich van de verliezers: de vermogende politici en oligarchen die meer dan twintig jaar een monopolie hadden in de politiek en economie van Armenië. Hun aanvoerder, Serzj Sarkisjan, regeerde het land de afgelopen tien jaar als president en verruilde die rol begin april voor het premierschap, terwijl hij beloofd had af te treden.

Pasjinjan pleit al jaren voor democratie en marktwerking. Die idealen koestert hij sinds zijn kindertijd, vertelde hij de afgelopen weken in interviews. Vreedzame protesten in Armenië aan het eind van de jaren tachtig, het laatste staartje van de Sovjet-Unie, trokken hem naar de politiek.

Gevangengezet als onruststoker

Maar na een carrière als hoofdredacteur van een krant mislukten Pasjinjans pogingen om Armenië te veranderen. In 2008 kwamen tien mensen om bij demonstraties rondom verkiezingen die volgens Pasjinjan en zijn aanhangers oneerlijk verlopen waren. Pasjinjan werd in de gevangenis gezet als onruststoker. Later kozen de Armenen hem als parlementslid, maar daar liep Pasjinjan aan tegen een meerderheid van de vorige machthebbers.

Nu greep Pasjinjan de gebroken belofte van Sarkisjan aan als zijn kans. Hij omzeilde de media van de oude machthebbers door zijn vreedzame demonstraties uit te zenden via Facebook Live. Sommige uitzendingen trokken 750 duizend mensen, een kwart van de Armeense bevolking.

Als premier kondigde Pasjinjan dinsdag vervroegde verkiezingen aan. Hij wil de kieswet veranderen zodat de stembusgang ‘vrij, eerlijk en transparant’ verloopt.

Tot dusver lijkt hij geslaagd in zijn pogingen om de revolutie een binnenlandse aangelegenheid te laten blijven. Het land in de Kaukasus is sinds 1988 verwikkeld in een gewapend conflict om grondgebied met buurland Azerbeidzjan en kampt met een economische blokkade met buurland Turkije. Dat heeft Armenië militair en economisch afhankelijk gemaakt van Rusland, dat regelmatig ingegrepen heeft in volksopstanden in buurlanden. Maar Pasjinjan lijkt zich daar geen zorgen over te hoeven maken. De eerste regeringsleider die hem dinsdag feliciteerde was de Russische president Vladimir Poetin.