De hoogbejaarde potentaat vs. de corrupte straatvechter: Dit is de verkiezingsstrijd in Maleisië

Het is een mooi en tragisch spektakel in de politiek: een meester die zijn leerling uitdaagt. In Maleisië moet de zittende premier Najib Razak het opnemen tegen zijn mentor Mahathir Mohamed, die al eens premier was. Morgen zijn de parlementsverkiezingen.

Mahathir Mohamad Foto Reuters

De meester: Mahathir Mohamad (92)

Mahathir Mohamad stapt het podium op en praat daar zoals hij dat twintig jaar geleden, dertig jaar geleden, ja zelfs zeventig jaar geleden ook deed. Na een uur stapt hij er weer af alsof het hem geen enkele moeite heeft gekost. Ieder ander zou worden uitgelachen als hij op zijn 92ste nog zou doen wat Mahathir Mohamad doet: zichzelf kandidaat stellen en wekenlang voluit campagne voeren. Maar hij doet het en niemand lacht, want er valt niks te lachen.

Het was voor iedereen even wennen: de oude leider van Maleisië te zien marcheren in de voorhoede van demonstraties tegen Najib Razak, de huidige leider. En het was zeker even slikken toen de oude Mahathir aankondigde dat hij de oppositie zou gaan aanvoeren, dezelfde oppositie die hijzelf als premier tot 2003 het leven zo zuur had gemaakt.

Hij heeft een ‘Dries van Agt-moment’ gehad, een moment van inkeer en berouw, en net als Van Agt wordt hij sindsdien niet moe iedereen in zijn nieuw verworven inzicht te laten delen. Mahathir voelt zich schuldig over het feit dat een schaamteloos corrupte figuur als Najib Razak mede dank zij hem aan de macht heeft kunnen komen. In zijn campagnetoespraken maakt Mahathir excuses voor zijn fout. Hij heeft het zijn levenswerk ervan gemaakt die fout nu te gaan herstellen.

Modern Maleisië

Mahathir Mohamad was de onbetwiste premier van Maleisië van 1981 tot 2003. Hij was daarmee de langst zittende premier van het land. Hij won vijf verkiezingen met grote overmacht. Mahathir was populair, want onder zijn leiding voltrok zich een economisch wonder. Hij creëerde het moderne Maleisië, zoals het er nu nog altijd bijligt.

Maleisië heeft daarvoor wel een prijs moeten betalen. Het heeft er zijn vrijheid voor ingeleverd. Ook dat is het werk geweest van Mahathir. Hij was een man die geen tegenspraak duldde, en hij zorgde ervoor dat hij die ook niet kreeg. Hij beknotte de macht van de Maleisische koningshuizen en bracht justitie onder zijn controle. En hij zette de wet naar zijn hand.

Hij voerde onder meer de omstreden Binnenlandse Veiligheidswet in, op grond waarvan ‘ordeverstoorders’ zonder vorm van proces konden worden opgepakt en opgesloten. Bovendien bracht hij de media onder absolute controle van de regering. Ook dit Maleisië bestaat nog steeds, en Najib Razak bouwt er dankbaar op voort om zijn eigen macht te verstevigen.

Mahathir Mohamad trad in 2003 terug als premier, maar bleef zich altijd met de politiek bemoeien. Hij bewerkstelligde de val van zijn opvolger Abdullah Badawi, in 2008, en doet nu alles om ook de teleurstellende Najib Razak ten val te brengen.

Hij heeft er zelfs een pact voor gesloten met oppositieleider Anwar Ibrahim, die in de gevangenis zit. Twintig jaar geleden heeft Mahathir zelf Anwar al eens in de cel gegooid. Anwar was jarenlang zijn favorieten gedoodverfde opvolger geweest.

Eigenwijs

Hij was zijn vicepremier, net zo populair als hijzelf, maar ook net zo eigenwijs. Dus hadden de twee ruzie gekregen. In die dagen eindigden ruzies met Mahathir altijd hetzelfde: in de gevangenis. Anwar werd in 1999 veroordeeld. Hij was veroordeeld op grond van een wet tegen ‘sodomie’ (homoseksuele handelingen). Die wet werd nooit gebruikt, tot hij ineens zo mooi van pas kwam.

Zo ging dat toen Mahathir premier was, en zo gaat het nog. Anwar Ibrahim kwam vrij en leidde de oppositie in 2008 en 2013 naar twee glorieuze verkiezingswinsten. Maar daarna verdween hij opnieuw achter de tralies, opnieuw wegens ‘sodomie’. Deze keer was het niet Mahathir, maar zijn leerling Najib Razak die van hem af wilde. En nu wil Mahathir af van Najib.

Mahathir Mohamad is ervan overtuigd dat niemand anders dan hijzelf ertoe in staat is Najib te verdrijven. Zolang hij ademt zal hij alles doen om dat voor elkaar te krijgen. Als Najib weg is, mag een ander het overnemen. Ook het scenario daarvoor heeft hij al klaar: Anwar Ibrahim wordt vrijgelaten, Mahathir doet dan een stap terug en Anwar wordt premier. Omdat Mahathir Mohamad het wil.

De leerling: Najib Razak (64)

Najib Razak Foto AFP

De Amerikaanse president Donald Trump noemt hem ‘mijn favoriete premier’ en dat zegt eigenlijk alles over Najib Razak. De 64-jarige regeringsleider van Maleisië houdt van golf en hij zit tot over zijn nek in een schandaal dat door de Amerikaanse justitie ‘een van de grootste corruptieschandalen van de wereld’ is genoemd.

Vlak voor de verkiezingen heeft de premier nog even gauw een wet in de geest van Trump door het parlement gejaagd, die het verspreiden van nepnieuws strafbaar maakt. Handig om lastige opponenten de mond te snoeren. Vermoedelijk is Trump ook jaloers op de manier waarop hij de nationale media beheerst: die staan in Maleisië onder totale censuur.

Het is allemaal heel gewoon voor Najib, die net als andere politici in Maleisië nooit met zijn achternaam wordt aangeduid. De politiek is in Maleisië al decennialang zo geweest. Najib is in die politiek geboren: zijn vader en zijn oom waren minister-president van Maleisië, en het leed geen twijfel dat ook zijn toekomst daar lag.

Krankzinnige schuld

Hoe groot Najibs greep op de partij, de media en de justitie is, bleek toen een paar jaar geleden berichten over een miljardenschandaal naar buiten kwamen. Het schandaal wordt genoemd naar het in 2009 door hemzelf opgerichte investeringsfonds 1MDB (1 Malaysia Development Berhad). Dat fonds maakt geen winst, maar bouwt in luttele jaren een krankzinnige schuld op van tien miljard euro.

Tien landen onderzoeken de geldstromen van het fonds, de Singaporese vestigingen van twee Zwitserse banken worden gesloten, en justitie in de Verenigde Staten ontrafelt wat er met het 1MDB-geld is gedaan. De lijst spreekt tot de verbeelding. Het geld blijkt gebruikt voor de productie van de film The Wolf of Wall Street (met Leonardo DiCaprio), voor de aanschaf van een kapitaal appartement op Park Avenue in New York, een Picasso van drie miljoen (cadeautje voor DiCaprio), een jacht van 250 miljoen, en een roze diamant van 22 karaat voor de vrouw van Najib, Rosmah Mansor: de waarde van die steen bedraagt 23 miljoen euro.

Op weg naar de top – van parlementslid op zijn 23ste tot premier op zijn 56ste –ontpopt Najib zich als zo’n straatvechter die altijd weer opstaat als je denkt dat hij nu echt blijft liggen. Hij houdt na verloren verkiezingen van 2013 een grote schoonmaak, mikt al zijn critici uit de partij, en ontdoet zich van zijn meest gevreesde tegenstander in de verkiezingen: de charismatische oppositieleider Anwar Ibrahim.

Sodomie

Hoe dat moet is hem door zijn mentor voorgedaan: Mahathir had Anwar in 1999 al eens buitenspel gezet door hem te beschuldigen van ‘sodomie’, en Najib herhaalt dat spelletje gewoon. Anwar Ibrahim wordt opnieuw beschuldigd én veroordeeld op grond van een wet die uitsluitend voor dat doel in het wetboek lijkt te staan.

Ook als hij zelf onder vuur komt door het 1MDB-schandaal vindt Najib de Maleisische justitie aan zijn zijde. Die concludeert dat alles in orde is, en de premier kan blijven zitten. Zelfs de onthulling dat ‘iemand’ 681 miljoen dollar op zijn persoonlijke bankrekening heeft gestort, brengt hem niet aan het wankelen. Het was een ‘donatie’ van de Saoedische koninklijke familie, zegt hij. Het geld wordt teruggestort en daarmee is de zaak afgedaan.

Het kost hem niet de kop, maar in de verkiezingen moet hij nu alles uit de kast halen om zich de oppositie, en vooral zijn nog altijd zeer populaire leermeester Mahathir Mohamad van het lijf te houden.

Vlak voor de verkiezingen zijn de grenzen van de kiesdistricten veranderd (in het voordeel van Barisan Nasional), en ook met de kieslijsten zou stevig zijn geknoeid. Volgens critici is het zo erg dat het voor de oppositie niet eens meer zin heeft mee te doen aan de verkiezingen.