De gastenlijst bij Poetins inauguratie toont hoe hij zijn Rusland graag ziet

Vladimir Poetin is maandag beëdigd voor een nieuwe termijn als president van Rusland. Onder de gasten waren bijzondere genodigden. De gastenlijst is een illustratie van Poetins ideale Rusland.

Vladimir Poetin is voor de vierde keer geïnaugureerd als president van Rusland na zijn monsterzege bij de verkiezingen in maart. De beëdiging werd maandag voorafgegaan door een ceremonie in het Kremlin met zesduizend gasten.

Dit keer geen eenzame autorit van Poetin door een volledig afgezet Moskous centrum, zoals bij de inauguratie in 2012, maar een wandeling door de lange gangen van het Kremlin. Op beelden van de staats-tv is te zien hoe de president druk aan het werk is in zijn kantoortje. Dan gaat de telefoon en is het tijd voor zijn vierde presidentstermijn. Minutenlang wandelt Poetin door de statige gangen en wordt dan met applaus ontvangen in de ceremoniezaal.

Zit Poetin zijn termijn uit, dan wordt hij de langstzittende leider in het Kremlin sinds Stalin. Poetins termijn loopt tot 2024 en mag volgens de grondwet niet gevolgd worden door nog een aansluitende termijn.

In de grote zaal van het Kremlin leidde Poetin de komende zes jaar in met een korte toespraak. Rusland is 'als een feniks' herrezen uit zijn as, zei hij. Vijf gasten in het Kremlin symboliseerden het Rusland dat Poetin in zijn komende termijn voor ogen heeft.

Kameraadschap

Rusland staat ook de komende zes jaar onder controle van Sint-Peterburgers. Maandag kondigde Peterburger Poetin aan dat zijn stadsgenoot Medvedev premier blijft. Al in 1999, bij zijn aantreden als president, zei Poetin in de biografie Ot pervogo litsa dat hij 'kameraadschap' voelt met Medvedev. Dan ben je een blijvertje bij Poetin, die al jaren vasthoudt aan dezelfde trouwe groep Sint-Peterburgers om hem heen. Wie kritiek levert, riskeert gezien te worden als afvallige. Toen Poetin in 2008 tegen een grondwettelijke termijnlimiet aanliep, viel Medvedev vier jaar in als president. In 2012 ruilden Medvedev en Poetin van plek. Met de herbenoeming van Medvedev is eenzelfde wissel in 2024 mogelijk.

Drie mensen kregen bij de inauguratie een hand van Poetin: premier Medvedev, het hoofd van de Russisch orthodoxe kerk en de Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Schröder en Poetin bouwden een uitstekende band op tijdens Schröders kanselierschap (1998 tot 2005) en is daarna nog veel hechter geworden. De Duitser zet zich in voor de twee pijlers van de Russische economie onder Poetin: olie en gas. Vorig jaar is Schröder benoemd tot president-commissaris van Rosneft, het grootste staatsoliebedrijf van Rusland. Ondertussen leidt hij de aanleg van Nord Stream 2, een pijpleiding die gas moet vervoeren van Sint-Petersburg naar Duitsland. De pijpleiding zal Europese landen nog afhankelijker maken van Russisch gas, een krachtig politiek instrument voor Poetin.

Sociale media

Katasonova probeert Poetins beleid populair te maken bij jonge generaties. Op haar accounts op sociale media spreekt ze met bewondering over Poetin en diens ministers, met wie ze geregeld selfies neemt. Ze werd vorig jaar bekend tijdens een bezoek van Marine Le Pen aan Moskou. Als lid van een patriottische kunstbeweging presenteerde ze een poster met Poetin, Le Pen en Trump als drie verenigde wereldleiders.

De poster ging de wereld over en sluit aan bij Poetins wereldbeeld: de Russische president gaat graag om met politici die verdeeldheid zaaien in het Westen.

Zaldostanov is de leider van de Russisch-nationalistische motorclub De Nachtwolven. Hij helpt Poetin in het voorkomen van protesten door de oppositie - Poetin heeft een uitgesproken hekel aan opstanden in buurlanden, zoals de Maidan-revolutie in Oekraïne. Zaldostanov, in Rusland bekend als 'de Chirurg' vanwege zijn verleden als arts, ziet maar een manier om tegenstanders van Poetin te stoppen: 'Ze kunnen alleen gestopt worden door ze bang te maken', zo zei hij in een interview. Zulke aanhangers van Poetin krijgen regelmatig carte blanche van de autoriteiten: fans van de president sloegen zaterdag met zwepen in op demonstranten in Moskou - de politie greep niet in. Intimidatie en aanslagen hebben ervoor gezorgd dat het gevaarlijk is geworden om te demonstreren.

Naast Sergej Lavrov, de ervaren minister van Buitenlandse Zaken, stond de vechtersbaas uit actiefilm Above the Law. De Amerikaanse filmster Steven Seagal kent de weg in het Kremlin: in 2016 kreeg hij er een Russisch paspoort van Poetin. De president, zelf een judoka, is liefhebber van Seagals vechtkunst. Maar Seagal is vooral politiek interessant voor Poetin. Seagal is een westerse beroemdheid die Poetin prijst. Hij heeft geen enkel probleem met de annexatie van de Krim en noemde Poetin 'een van de grootste wereldleiders, zo niet de grootste wereldleider die in leven is'. Ook de Franse acteur Gérard Depardieu en bokser Roy Jones jr zijn door Poetin met een paspoort beloond voor hun sympathie met Rusland.