Talkshow van RTL niet terug te kijken vanwege uitspraak over bosnegers

RTL haalt de laatste uitzending van de talkshow Bubbels & Gloss van RLTX XL omdat co-presentator Ad Peters daarin mensen met kroeshaar vergeleek met bosnegers. Het fragment wordt ook uit de herhaling geknipt. Of Peters terugkeert in het programma is nog ongewis.

De tiende en laatste aflevering Bubbels en Gloss op RTL 4 naderde zondagmiddag het einde, toen kapster Mirande Bakker uitlegde hoe ze kroeshaar steil krijgt. Peters, zelf kapper, zei toen: ‘Ja, die mensen willen ook weleens wat anders, je wilt niet altijd als een bosneger erbij lopen.’ Aan tafel kon nog gelachen worden, maar Peters’ uitspraken leidden op sociale media tot een regen aan negatieve reacties. ‘Ongelooflijk dat een zender als RTL 4 zulke racistische uitspraken toelaat, ons haar is niet nonchalant en onhandelbaar’, schrijft kappersverbond Miss Black Hair op Facebook (6.500 volgers). Ook rapper Ronnie Flex laat zich uit op Instagram. ‘Wat een schande’, schrijft hij.

Excuses

Op de Facebookpagina van het programma biedt producent Michael Bakker zijn excuses aan. ‘We willen benadrukken dat de gemaakte opmerking nimmer als kwetsend of racistisch bedoeld is geweest’, schrijft hij. Ook Peters reageert via de pagina. ‘Ik betreur de uitspraak die ik heb gedaan. Het is in geen geval de bedoeling geweest iemand te kwetsen en ik bied hiervoor mijn oprechte excuses aan.’ Opvallend is dat eigenaar van een van de kapsalons van Ad Peters in Hengelo, Elles Jacobs, zich op Facebook distantieert van de ‘zeer ongepaste opmerking.’

Bubbels & Gloss, dat zichzelf omschrijft als ‘entertainend, met een no-nonsense aanpak en de nodige humor voor de moderne 35-plusvrouw’, wil na de zomer terugkeren. Of dat gebeurt, en of dat met Peters is, wil RTL nog niet zeggen. Het programma, vanuit restaurant ’s Molenaarsbrug in Alphen aan den Rijn, wordt volledig extern gefinancierd. RTL checkt de inhoud steekproefsgewijs, laat een woordvoerder weten. ‘We hebben het bewuste fragment helaas niet gezien en dat betreuren we.’