De revolutie in Dresden is bloedig neergeslagen

Dresden, 9 mei 1849

De mensenmenigte die moeizaam door de verwoeste straten trok, was een toonbeeld van treurnis en rouw. De militaire overwinnaars zagen het zwijgend en ernstig aan. Zij begrepen het leed van de inwoners van Dresden en respecteerden hun pijn.

Bij elke stap verder het stadscentrum in kromp je hart ineen bij nieuwe tekenen van verwoesting: bebloede strobedden, brandende, half verwoeste huizen, brancards met in doeken en dekens gewikkelde slachtoffers, vuilniskarren die werden ingezet als lijkwagens, nog op straat liggende, verminkte lichamen, bedekt met geronnen bloed – wat een taferelen!

En daarbij de weeklagende, handenwringende vrouwen en kinderen, die hun vaders en kostwinners zochten – wie had ze durven bespotten! De enkele opgetogen, montere gezichten die zich her en der honend vertoonden: ondanks de opgehouden rechtschapenheid viel de laaghartigheid er van af te lezen.

Enkele uren later spoedt iedereen zich naar de begraafplaatsen, want daar worden de doden in rijen opgebaard. Allen die een naaste missen, stromen er toe en zoeken hem of haar in deze gruwelijke expositie. De radeloosheid en het geweeklaag breken je hart. Velen vinden hun gezochte naaste niet tussen de doden. Vertwijfeling: wie is gelukkiger, degene die zijn dode vindt, of degene die tevergeefs blijft zoeken?

De eersten moeten een gruwelijk feit onder ogen zien. De anderen moeten vrezen dat hun naaste, wellicht gevangen maar nog in leven, of verwond maar door artsen in leven gehouden, een toekomst in de kerker wacht – of zou hij zich onder de vluchtelingen bevinden?