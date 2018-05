Het gesjoemel van Audi is weer een nieuwe in de categorie 'groter dan gedacht'-schandalen

De weg naar de hel is, zoals bekend, geplaveid met goede voornemens en dan met name met voornemens van lui die de dienst uitmaken bij grote ondernemingen, of bij grote instituten, of bij het ministerie van Justitie en Veiligheid om maar wat te noemen, om alles na het uitbreken van een schandaal weer goed te maken. Schoon schip. Onderste steen boven. Grote schoonmaak. Cultuuromslag. Veel Handen in eigen boezems ook, en veel ge-‘opdat dit nooit meer gebeure’.

Niet zelden volgen op zo’n theater krantenkoppen met veel ‘groter dan gedacht’ erin. Schandaal bij Facebook groter dan gedacht. Gifeierenprobleem groter dan gedacht. Kalverfraude groter dan gedacht. Problemen bij Nissan groter dan gedacht. Seksschandaal bij om het even waar of rondom het even wie groter dan gedacht.

Je hoort weleens klachten over de neiging tot hyperventileren en overdrijven van de jongens en meisjes van de pers, maar als je de archieven doorzoekt op dingen die achteraf ‘groter dan gedacht’ blijken, zou je geneigd zijn te zeggen dat ze doorgaans beginnen met laag inzetten. Opschalen kan altijd nog.

Vandaag een variant in de krant: Audi opnieuw verdacht van gesjoemel met dieselwagens, mogelijk 60 duizend auto’s betrokken. (Het dieselschandaal is inmiddels al zo vaak groter dan gedacht gebleken, dat er tegenwoordig ‘opnieuw’ of ‘alweer’ staat in de begeleidende krantenkoppen. Tegen de voormalige Volkswagen-topman Martin Winterkorn loopt inmiddels een Amerikaans arrestatiebevel. Bij Volkswagen-dochter Audi worden al achttien personen verdacht van fraude voor een vorig schandaal.)

Audi stopt met de levering van de A6 en de A7 met een V6-dieselmotor, wegens ‘onregelmatigheden’ met de dosering van Adblue, het spul dat de schadelijke walmen uit de uitlaat moet verminderen. Der Spiegel, dat zich sinds de eerste berichten over oplichterij bij Volkswagen uit 2015 alweer, woord van het jaar 2015: sjoemelsoftware in de kwestie heeft ingegraven, meldt dat Audi ‘zeer waarschijnlijk’ weer heeft zitten prutsen aan de uitstootwaarden van dieselauto’s.

Alle 60 duizend exemplaren worden onderzocht en indien nodig voorzien van nieuwe niet-sjoemelsoftware, liet Rupert Stadler, de hoogst verantwoordelijke voor Audi, deemoedig weten. Het hele rijtje van hierboven vinkte hij af: onderste steen boven, schoon schip, alles meteen schuldbewust gemeld bij de toezichthouder en het ministerie. En geen idéé hoe dit onheil het concern heeft kunnen treffen natuurlijk. Alsof een donkere macht van buiten in de nacht komt binnensluipen en toeslaat. ‘Krachten’, noemde Edith Schippers zulke dingen vroeger. ‘Houdt het dan nooit op?!’ zou Rachel uit Zwartboek zeggen.

De volgende kandidaat voor een ‘groter dan’-melding, is de telecomsector. T-Mobile kreeg afgelopen vrijdag van de rechter te horen dat het een klant 1.100 euro moet terugbetalen omdat een ‘gratis’ iPhone inbegrepen bij een abonnement toch niet gratis bleek. De klant betaalde niet alleen voor bellen en sms’en, zoals beweerd, maar gewoon rente en aflossing. Een kind kan die dingen uitrekenen, maar toch: een provider mag geen misleidende beweringen doen. Bij een consumentenorganisatie hebben zich inmiddels meer dan 70 duizend potentieel gedupeerden aangemeld.

De woekerpolisaffaire begon ook zo klein.