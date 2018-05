Zou Chris Froome het een beetje gezellig hebben in de Giro? Met wie slaat hij onderweg een praatje aan anders dan met zijn eigen ploegmaats? In elk geval een deel van het peloton heeft zich uitgesproken tegen zijn aanwezigheid want het zou niet ‘goed zijn voor het wielrennen’. De salbutamolpuist blijft maar etteren.

Had Froome niet beter thuis kunnen blijven bij vrouw en kind? Niet alleen voor zijn eigen gemoedsrust maar gewoon ook voor wat familiaire gezelligheid? Ik snap dat hij zichzelf geen schorsing oplegt want dan zou hij impliciet bekennen dat hij vorig jaar in de Vuelta grondig misbruik heeft gemaakt van zijn astma- en de salbutamolpufjes waarvoor hij overigens permissie heeft.

Het is aan Froome te bewijzen dat er van vals spel geen sprake was. Beter gezegd, dure advocaten moeten dat gaan bewijzen. Hun strategie bestaat er al maanden uit niks aan de wereld prijs te geven.

Giro-directeur Vegni zit behoorlijk met de kwestie in zijn maag. In The Guardian laat hij weten misleid te zijn door Froome en de grote teammanager van Sky, Brailsford. Vegni betaalde naar eigen zeggen 1,4 miljoen euro om Froome in Israël aan de start te krijgen. Wat Brailsford al wist maar verzweeg tijdens de onderhandelingen was dat Froome positief getest had op Salbutamol.

Vegni maakt de laatste dagen vreemde danspassen. Eerst verklaart hij in kleine triomf dat, als Froome de Giro wint, hem de zege niet ontnomen zal worden als later blijkt dat hij toch een vergrijp heeft gepleegd. De voorzitter van de internationale wielerfederatie, Lappartient, had het hem zelf gezegd. Dat bleek dus een communicatiestoornisje, de UCI corrigeerde het in een tweet: hier gaat de voorzitter van de UCI helemaal niet over.

De kans dat de wereld nu naar een theaterstuk zonder hoofdrolspeler kijkt, blijft bestaan. Het is een nachtmerriescenario voor Vegni. Hij gebruikt de woorden niet expliciet maar verklaart Chris Froome tot ongewenst sujet door in The Guardian Tom Dumoulin als gedroomde winnaar naar voren te schuiven. ‘Tom is een aangenaam persoon. Hij is jong en goed voor de wielersport. Laten we zeggen dat het een goede uitkomst zou zijn, mocht hij de Giro winnen.’ Het klinkt als de verzuchting van een vermoeid mens.

Wij Nederlandse wielerliefhebbers gaan van zo’n mooie woorden naast de schoenen lopen, maar de kans dat ook Tourdirecteur Prudhomme in juli door nachtmerries geplaagd wordt blijft reëel. De longinhoud van Froome’s advocaten is fenomenaal.